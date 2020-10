Pappa Gjert forundret over Henrik Ingebrigtsens mirakuløse helbredelse.

Henrik Ingebrigtsen har vært borte fra offentligheten siden midten av august der han måtte bryte 5000 meteren i Monaco. En akutt smerte i foten, som trolig skyldes hans mye omtalte skade i stortåa, har hindret storebroren i Team Ingebrigtsen å trene på mange uker.

Men i helgen gjør han comeback i NM i terrengløp. Mot alle odds.

– Han bare våknet en morgen, så var smertene borte. Helt ut av ingenting. Så det er litt rart, sier Gjert Ingebrigtsen til TV 2.

– Hvordan går det an?

– Nei, jeg har ikke peiling.

Ikke Snåsamannen

Mange kunnskapsrike menn i hvit frakk har vært involvert uten at vi har kommet noe nærmere et svar på hva som har vært galt. Gjert Ingebrigtsen

Den karismatiske trenerpappaen avviser at det har vært mirakelmenn inne i bildet. Men antallet legevisitter har vært mange.

– Vi har ikke vært i kontakt med Snåsamannen, eller andre typer menn av den typen, humrer Gjert.

– Men mange kunnskapsrike menn i hvit frakk har vært involvert uten at vi har kommet noe nærmere et svar på hva som har vært galt. Men nå betyr det jo ingenting. I og med at det ikke er der lengre, så er det jo greit, smiler han.

Treningen fram til forrige uke har stort sett foregått i basseng for den eldste av løpersønnene. Så grunnkondisjonen er godt ivaretatt. Men de store ambisjonene for helga har verken Henrik eller Filip som også gjør comeback etter pusteproblemene han fikk i Stockholm i slutten av august.

– Jeg tror begge to bare er glad for å være med, og ha på seg startnummer.

Ikke bekymret

Gjert Ingebrigsten hevder han ikke har vært veldig bekymret for Henriks ve og vel.

– Jeg begynte å bli litt utålmodig da det gikk fem-seks uker uten at vi fant ut av det. Da jeg så det begynte å nærme seg oppkjøring til neste sesong, det var da jeg å ringe menn i hvite frakker. Både de vi kjenner fra før, og noen andre. Men nå forsvant det jo av seg selv, så da var problemet løst, sier han.

På grunn av koronasituasjonen er planene for oppkjøringen til den utsatte OL-sesongen ikke laminert ennå.

– Vi er blitt vante med å leve med denne situasjonen, så jeg er ikke bekymret over det, hevder Gjert Ingebrigtsen.