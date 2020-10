Instagram-kometen kommer med en klar oppfordring

PRESSEKLUBBEN (TV 2): Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) slår et slag for det uperfekte.

KrF-nestlederen står bak en av de mest populære politikerkontoene på Instagram.

Kontoen «olaugjohanna» har i skrivende stund 74.000 følgere.

Kontoen har på drøyt et år blitt en skikkelig snakkis, der Bollestad deler bilder av hverdagslige situasjoner, gjerne av mannen sin – og gjerne i bar overkropp.

– Tenker ikke over det

– Jeg er ei enkelt skrudd sammen dame. Jeg gleder meg over hverdagen, og jeg er glad i mannen etter snart 35 år. Og jeg blir bare mer og mer glad i han. Og så tenker ikke jeg over at han går rundt i den «barisen», som dere kaller det. For han går jo alltid sånn, ler hun.

Se Bollestad fortelle om livet på hjemmebane fra TV 2-programmet Presseklubben i videovinduet øverst i saken.

På Instagram omtaler hun mannen sin som Hr. Larkins og seg selv som Fru Larkins. Det er kallenavn hun og mannen har hatt på hverandre i mange år, basert på TV-serien «Livet med Larkins».

– Vi var akkurat som dem! Og så har vi kalt hverandre for det etterpå, sier hun.

Klar beskjed

Bollestad bedyrer at det ikke ligger noen politisk strategi bak kontoen.

Men hun mener det er viktig å vise frem at politikere også er vanlige folk, og at livet ikke er så perfekt som man kan få inntrykk av på sosiale medier.

– I Norge er det vanlige folk som styrer, og det er det som er litt bra. Og alt er ikke på stell hele tiden. Jeg kan ikke være noen andre bare fordi jeg er politiker.

– Her går grensen

Og KrF-politikeren er også opptatt av å si ifra dersom noen tråkker over streken i sosiale medier, eller prøver å endre henne.

– Jeg vil eie mitt liv, også når jeg er statsråd. Jeg skal være tilgjengelig, men jeg skal ikke finne meg i alt. Og det er noen ganger viktig å tørre å si ifra at det er noen regler her som jeg ikke finner meg i, sier hun og fortsetter:

– Og der har jeg fått en god pondus som voksen dame. Verken sosiale medier, vanlige medier eller KrF eier meg. Og den dagen det ikke er bra nok, går jeg tilbake til jobben som sykepleier, sier hun.

