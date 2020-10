Her er fallgruvene hvis du reiser til røde land

Aud Irene Kristiansen fra Hokksund, som har astma og allergi, gruer seg til vinteren i Norge.

Hver vinter pleier hun å dra til leiligheten sin sør på Costa Blanca. Men i vinter våger hun ikke dra.

– Det er den økonomiske risikoen; hvis noe skulle skje og forsikringen ikke dekker det, det er det som er hovedgrunnen til at jeg ikke reiser nå. Jeg må vite at jeg er forsikret hvis jeg for eksempel blir påkjørt av en bil, sier Kristiansen til TV 2.

Reiseforsikring – også i røde land

Aud Irene Kristiansen er ikke den eneste som er usikker på om det er forsvarlig å reise, selv om det for henne har en positiv helseeffekt, som trolig overstiger risikoen for å pådra seg koronasmitte.

Å komme inn i Spania er for tiden enkelt, i motsetning til returen til Norge, der man nå må rett i ti dagers karantene.

Det meste av uvissheten går derfor på sykeforsikringen.

Her kan man dekke opp for mye ved å velge et reiseforsikringsselskap som dekker alle skader, unntatt det som er koronarelatert. Gjensidige tilbyr slik forsikring, mens Tryg og Europeiske har valgt å ikke dekke noe i land der myndighetenes reiseråd fraråder innreise.

Dette må du gjøre

Men hva skjer dersom man blir smittet og syk av korona?

Hjemtransport er da utelukket, men i land som Spania vil man være dekket gjennom det europeiske helsetrygdkortet. Dette gjelder i hele EU/EØS-området, og administreres av Helfo, som er Helsedirektoratets serviceorgan for nordmenn.

RETTIGHETER: Dette kortet gir deg visse rettigheter på reise. Foto: Aage Aune / TV 2

– I utgangspunktet er det viktig at du følger myndighetenes reiseråd, sier Marianne Storemyr, som er fagansvarlig i Helfo for helsetrygdkortet.

– Men om du må dra, vil du gjennom helsetrygdkortet ha krav på akkurat den samme behandlingen ved offentlige sykehus som spanjoler får.

Størst risiko

Helfo sier likevel at man må sørge for reiseforsikring, av flere grunner.

– En ting er at helsetrygdkortet ikke dekker hjemtransport, en annen at enkelte land krever egenbetaling – også på offentlige sykehus.

Ikke minst er det viktig å ha reiseforsikring dersom man blir akutt syk, og havner på et privat sykehus. Her ligger trolig den største risikoen, hvis man blir akutt dårlig av korona.

– Akkurat den risikoen er jeg villig til å ta, sier Aud Irene Kristiansen, som har bakgrunn som sykepleier.

– I Norge må jeg være mye inne hele vinteren på grunn av pustevansker, og det har jeg aldri i Spania. Så jeg får vurdere å bytte forsikringsselskap, og dra senere, sier hun.