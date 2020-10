Ropstad ut mot Frp-krav: – Det handler om nestekjærlighet

På en stubbe i Ytre Enebakk sitter KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad med en rifle. KrF-lederen er på elgjakt og er inne et skjebneår for partiet. Første post er budsjettforhandlinger med Fremskrittspartiet.

– Jeg tenker på større ting som ligger foran meg eller vanskelige saker. Du blir sittende å kverne, men på en annen måte enn i hverdagen, sier Ropstad til TV 2.

I dette intervjuet med TV 2 sier KrF-lederen at han ikke ser ett godt argument for at Frp skal få gjennomslag for å kutte i bistand og antallet kvoteflyktninger. Han mener koronaviruset ikke gir grunn til å sette «Norge først», men at det snarere gir KrF ammunisjon inn i budsjettforhandlingene.

– Jeg mener å ta ansvar utover Norges grenser handler om nestekjærlighet, sier KrF-lederen.

– Viser ikke nestekjærlighet

Nå går han ut mot Frps krav om kutt i antallet kvoteflyktninger og kutt i bistandsbudsjettet.

Han mener Frp viser mangel på nestekjærlighet med kravene.

KRISTNE VERDIER: Ropstad mener KrF løfter de kristne verdiene inn i budsjettet. Foto: Christoffer Andreassen/ TV 2

– Når du både skal kutte bistand og ikke ta imot flyktninger, så mener jeg at man ikke viser nestekjærlighet på så mye vi har rom til å gjøre. Vi kan både prioritere en god omsorg for de eldste, bedre integreringen og inkluderingen i arbeidslivet, samtidig som vi kan bidra med bistand og ta imot kvoteflyktninger.

– Kan du inn i forhandlingene se ett godt argument for å kutte i antallet kvoteflyktninger og kutte i bistand?

– Nei, akkurat slik situasjonen er nå, så mener jeg det er nå vi må hjelpe mer med bistand og nå vi kan hente flere kvoteflyktninger. Fordi vi er på et nullnivå på antallet asylsøkere, så akkurat nå mener jeg vi har god anledning til å drive god integreringspolitikk og kommunene er villige til å ta imot.

– Så du mener du sitter på bedre argumenter nå?

– Ja, når du tenker tilbake på når det kom veldig mange asylsøkere – var det argument for å ikke hente så mange kvoteflyktninger. Slik det er nå med så få asylsøkere, kan vi gå for en god integreringspolitikk og ikke minst hjelpe mange av de som er i en tragisk situasjon, sier Ropstad.

Listhaug: – Gud får være den som avgjør

– Han prøver å opphøye seg selv på pidestallen og det må han gjerne gjøre, sier Sylvi Listhaug til TV 2.

Frp-nestleder svarer på uttalelsene med å kalle Ropstad «naiv». Hun ber KrF-lederen våkne.

KORS PÅ HALSEN: Sylvi Listhaug (Frp) sier Ropstad fører en politikk for økende forskjeller. Foto: Terje Pedersen

– Jeg tror de flest i Norge er enig i at du måler ikke nestekjærlighet på hvor mange penger du sender på bistandsbudsjettet, som er finansiert av skattebetalerne. Og du gjør det heller ikke på hvor mange du tar til Norge som kvoteflyktninger. Du gjør det med hvor mange mennesker du hjelper. Hvor mange medmennesker vi stiller opp for. Der vil Frp sin politikk hjelpe langt flere enn det Ropstad sin politikk gjør, sier Listhaug.

– Jeg skulle ønske at han våknet opp og ikke var så naiv, men at han ser at stor innvandring over tid gir enorme problemer for samfunnet. Han vil ha økt innvandring. Det vi ser er at økningen i barnefattigdom skyldes i all hovedsak innvandring. Så han vil ha ned forskjellene, men samtidig mer av det som øker forskjellene. Derfor henger ikke politikken hans på grep, sier Listhaug til TV 2.

Hun mener Ropstad regner nestekjærlighet på en «spesiell måte».

– Det er en veldig merkelig fremstilling av hva som er nestekjærlighet. For meg handler det om å hjelpe flest mulig mennesker i verden i nød. Ikke å ta imot noen få til Norge eller sende mest mulig penger ut av landets grenser, som det høres ut er oppskriften til Ropstad.

– Du sier hjelpe i nærområdene. Vil ikke dere kutte i bistand?

– Vi vil kutte i bistand fordi vi sender nesten 40 milliarder av gårde, uten kontroll på hva mye av det går til, men vi vil øke den delen som går til å hjelpe flyktninger i nærområdene. Norge burde gi mer i humanitær hjelp og mindre til korrupte land og andre prosjekter vi ikke har kontroll på, sier Listhaug.

– Så får Gud være den som avgjør hvem som er gode kristne når den dagen kommer, sier Listhaug.

– De fattigste som rammes hardest

Ropstad kjøper ikke argumentet fra Frp og Sylvi Listhaug om at norske interesser må settes i høysete.

– Vi som norske politikere skal selvsagt jobbe for at samfunnet er best mulig. Samtidig har vi et internasjonalt ansvar. Det er krise i Norge og det skal vi gjøre alt for å bekjempe, men det er katastrofe i veldig mange fattige land.

– Det er flere mennesker som er på flukt enn noen gang og lever i en dramatisk situasjon – da skulle det bare mangle at vi hjelper noen av dem, sier Ropstad.

Han omtaler Norge som «annerledeslandet».

– Vi er veldig heldige som har oljefondet. Vi er annerledeslandet også når det gjelder tiltak, så selv om vi kjenner på begrensingene, så er det helt annerledes enn de aller fleste land. Det er de aller fattigste som rammes hardest; når handelen ikke går, når de ikke får solgt varene sine, når arbeidsplasser forsvinner så har de ikke noe sikkerhetsnett. Da mener jeg det er nødvendig at Norge stiller opp for de fattigste.