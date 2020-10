Svarer på puppekommentarer: – De ble større før Farmen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Karianne Vilde Wølner (26) fra Farmen synes det er slitsomt å være tilbake i 2020, og har fått med seg at det er mye fokus på kroppen hennes.

Hun har blitt en sentral figur i årets Farmen, og Karianne Vilde Wølner fra Drammen er selv svært glad for at hun grep muligheten.

– Det har vært en helt sinnsyk opplevelse. Jeg tror jeg har lært mye mer om meg selv enn hva jeg trodde i forkant, sier hun da hun gjester God kveld Norge-studio med Niklas Baarli og Marte Bratberg.

Se hele intervjuet i videovinduet øverst i saken.

Slitsomt å være tilbake

Etter å ha kommet tilbake til 2020 så savner hun faktisk livet på gården, og alt som fulgte med.

– Jeg savner veldig å ha det rolig i livet, og å stå opp tidlig å melke kuer. Det er slitsom å være tilbake i 2020. Det er slitsomt med lyd og lys, og mobil og meldinger. Der inne levde jeg det gode livet på gården, og hadde ikke noe annet å forholde meg til enn å løse ukesoppdragene og passe på dyrene, sier Wølner, og fortsetter:

– Jeg savnet ikke mobilen en eneste gang.

GÅRDSJENTE: Karianne Vilde savner livet på Farmen. Foto: Espen Solli

Selv maten savnet hun da hun kom hjem til det 21. århundre.

– Det sykeste av alt er at da jeg våknet opp hjemme så ville jeg ha havregrynsgrøt. Det var det jeg hadde lyst på, ler Wølner.

Mye pupp i monitor

Seerne har lagt merke til at deltagerne går svært lettkledd i år. Både flere av guttene og jentene sprader rundt uten t-skjorte, og gjerne kun i en sports-BH fra jentene sin side. Wølner forklarer at det var nydelig vær.

– Jeg har sett at de reagerer på at vi ikke går kledd som i 1920, men det var grisevarmt. Vi hadde det beste oppholdet i historien, det var varmt hver dag. Så bare å ha på seg t-skjorte ble for mye, forklarer 26-åringen.

I kommentarfeltene på sosiale medier skriver flere at det er «Paradise-stemning» på gården i år, og puppene til Wølner har fått en del oppmerksomhet. Selv sier hun at de hadde vokst før oppholdet.

BLE STØRRE: Seerne har reagert på at det er mange lettkledde deltagere i år. Foto: Skjermdump / Farmen

– Jeg hadde ikke fått med meg at puppene hadde vokst så mye før jeg dro inn, ha-ha. Så den var litt liten den sports-BH`en.. De går opp og ned i vekt ofte, ler hun.

Da Baarli i God kveld Norge-studio ikke helt skjønner dette må Wølner presisere at de ikke er operert.

– Jeg har ikke operert, jeg har gått opp i vekt. Ro ned, ha-ha.

Baarli mener å vite at det er mye «ligging» på Farmen, og lurer på hva de gjør med prevensjon.

– Nå kan ikke jeg svare på hva andre gjør, men det ligger noen kondomer der. Det er et skrin med kondomer, solkrem, og litt forskjellig, avslører Wølner til stor begeistring i studio.

Har bodd i USA

Dette er ikke første gang Wølner er med på reality-TV. Da hun levde livet som blogger var hun med på «Montebello Camping», og hun har vært med i flere episoder av «Bloggerne» som Anniken Jørgensen sin venninne. Nå vet hun ikke hva fremtiden bringer.

– Jeg vet ikke hva drømmen er. Jeg tror jeg bare skal kose meg mens jeg kan, sier hun.

Kose seg gjorde hun hvert fall da hun bodde i Los Angeles, og festet med kjendiser som Dan Bilzerian og Chris Brown.

– Jeg koste meg i LA. Levde singellivet. Det var et helt annet liv enn det jeg levde på Farmen. Men jeg trengte det lille utbruddet og å feste med de, og leve det livet der, for så å komme tilbake og sette pris på Norge, forklarer Wølner.

På spørsmål om hvordan man møter disse superkjendisene har hun et enkelt svar.

– Jeg føler at hvis du er over middels pen og drar ut i LA så kan du møte hvem som helst. Og er jente da, ler hun.

Se hele intervjuet med Karianne Vilde Wølner øverst i saken.