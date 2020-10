Politiet sa at Annie (30) begikk selvmord – familien fikk sjokk da de åpnet pakken fra likhuset

NYSGJERRIG: Annie Börjesson dro til Skottland for å oppleve noe nytt. Det ble hennes siste reise. Foto: Privat

25. oktober er det nøyaktig 15 år siden de klemte sin kjære datter og bestevenninne for siste gang.

Fem uker senere ble den sprudlende, nysgjerrige 30-åringen med det kjempelange håret funnet skamklippet og død på en strand i Skottland.

Svenske myndigheter har hemmeligstemplet dødsfallet på grunn av «internasjonale interesser».

Skotsk politi har avskrevet det som et selvmord.

Guje og Maria er helt sikre på at Annie ble drept.

Siden de to startet sin egen drapsetterforskning, har de mottatt mystiske telefonoppringninger, fått e-postene sine slettet og blitt utsatt for hackerangrep.

– Annie skulle komme på besøk til meg, og jeg holdt på å vaske huset og gjøre forberedelser til besøket da jeg plutselig fikk beskjed om at hun var død, sier Maria til TV 2.

Faller pladask

I 2003 drar Annie og ei venninne til Edinburgh på ferie.

Annie elsker nye steder og nye mennesker, og faller pladask for byen.

«Hun var en svært vakker, ung kvinne, 173 centimeter lang, velbygd og en dyktig svømmer. Hun hadde blå øyne og midjelangt, blond, uvanlig tykt hår. Hun var glad, åpen og nysgjerrig på hva livet hadde å by på, og snill og omtenksom,» skriver Guje på nettstedet hun har laget for Annie, AnnieRockstar.com.

Etter å ha studert engelsk i Edinburgh i et halvt år og hatt praksisplass på et whiskeymuseum, bestemmer Annie seg for å flytte dit.

Hun sier opp leiligheten sin hjemme i Södertälje, og flytter hjem til foreldrene i det lille tettstedet Tibro for å spare opp penger.

25. oktober 2005 tar hun farvel med Maria, foreldrene og søsknene.

Det er den siste gangen de ser henne i live.

NEKTER Å GI OPP: Guje Börjesson og Maria Jansson på stranden hvor Annie ble funnet død. Foto: Maria Jansson

Prater fem språk

Annie flytter inn på leilighetshotellet The Linton Court Apartments midt i Edinburgh, hvor hun deler kjøkken og bad med de andre beboerne, som stort sett er studenter.

Dette synes hun er helt topp, for på denne måten blir hun kjent med mennesker fra ulike deler av verden.

Annie er svært glad i språk, og kan i tillegg til svensk prate både engelsk, finsk, fransk og ungarsk, siden hennes far Karoly er fra Ungarn.

– Annie reiste med et åpent sinn, og var glad og forventningsfull. Hun ga seg selv tre måneder på å finne den jobben hun ville ha. Hvis hun ikke fant en jobb hun trivdes med, skulle hun komme tilbake til Sverige igjen, sier Guje.

LEILIGHET: Annie bodde på dette leilighetshotellet i Edinburgh. Foto: Google Maps

Annie ringer ofte hjem til Maria og mamma for å fortelle hvordan hun har det.

– Det var ikke noe samtalene vi hadde før Annies død som antydet at hun ikke hadde det bra. Hun var tvert imot glad for å være tilbake i Edinburgh, hvor hun møtte venner og jobbet, forteller Guje.

Utgir seg for å være rugbystjerne

Annie er glad i å gå ut på byen for å høre på musikk, og drar ofte alene til nattklubben The Mood.

Hun blir kjent som «Annie from Sweden».

Ved to anledninger sommeren 2005 møter hun en person som sier at han er den newzealandske rugbystjernen Martin Lesley. Det er han ikke.

En av gangene blir de sittende og prate i hele fire timer, og noen måneder senere møter hun denne personen igjen på en fest i Murrayfield Rugbyklubbs lokaler. Han legger på sprang.

– Han forsvant i full fart da han så Annie på festen. I etterkant har vi forstått at Annie kunne ha avslørt bedrageriet hans hvis hun kalte ham «Marin Leslie» foran de andre i rugbyklubben, sier Maria.

Torsdag 1. desember 2005 dukker personen Annie tror er rugbystjernen plutselig opp i svømmehallen hun ofte trener i.

Det er ingen som vet hva slags forhold de to innleder, eller hvem personen som utgir seg for å være Lesley egentlig er, men Annie blir mer og mer skeptisk til den pågående mannen.

Maria sier til TV 2 at hun og Annie kunne prate sammen i timevis på telefonen.

I en av samtalene forteller Annie at hun ikke vil ha kontakt med denne mannen mer.

– Han oppførte seg merkelig da de møttes på The Mood den sommeren, og Annie hadde bestemt seg for å holde seg unna ham på grunn av hans nærmest truende oppførsel, sier Maria.

BESTEVENNER: Maria Jansson og Annie Börjesson tuller og tøyser på fest. Foto: Privat

– Dette er noe jeg må ordne selv

I november 2005 endrer Annies oppførsel seg, og familien blir svært bekymret.

Hun ringer flere ganger hjem til broren sin for å spørre om ting som har med visse datoer å gjøre.

Hun vil vite om det er mulig for andre å finne ut hva hun har søkt etter på nettet.

En kveld ber hun familien om å slutte å ringe til hennes private mobil og telefonen som er i leiligheten, og forklarer dette med at «noen» kan høre hva som blir sagt.

FRELST: Annie falt pladask for den skotske kulturen etter en ferietur med ei venninne. Foto: Privat

– Da hun ringte hjem, gjorde hun det fra en telefonkiosk et stykke fra der hun bodde, sier Guje.

Bekymringen bare vokser og vokser.

2. desember ringer Guje til Annie for å spørre om hva som egentlig er galt.

– Du må respektere dette: Dette er noe jeg må ordne selv, svarer Annie, og sier at hun er opptatt.

Dette er siste gang Guje prater med Annie.

Skal fly hjem

I begynnelsen av desember 2005 skal Annie dra hjem til Sverige for å feire jul og blant annet besøke Maria.

– Vi hadde planer om å finne på så mye gøy, og at Annie skulle kjøpe julegaver og bursdagspresanger til søstrene og faren sin, sier Maria til TV 2.

ETTERFORSKER: Guje Börjesson har i 15 år kjempet for rettferdighet for datteren. Her er hun i den britiske avisa Daily Record, hvor hun forteller at hun aldri kommer til å gi opp. Foto: Faksimile

Ei uke før Annie pakker baggen, forskuddsbetaler hun månedsleia på leilighetshotellet og fornyet medlemskapet i svømmehallen.

Hun pakker med seg passet, klær og to lånebøker hun skal levere på biblioteket i Skövde utenfor Tibro.

Annie skal fly fra Glasgow Prestwick lufthavn, som er 120 kilometer unna Edinburgh, klokka 18.

Annie rekker aldri å sette seg på noe fly.

Tidlig morgenen etter finner en mann som lufter hunden sin henne død på stranda like ved flyplassen.

GÅAVSTAND: Det tar mindre enn en halvtime å gå fra flyplassen til stranda som Annie ble funnet død på. Foto: Google Maps

Hun blir funnet med ansiktet ned i sanden, fullt påkledd. Det våte, lange håret hennes er klistret til ryggen.

Noen meter unna ligger jakken og baggen hennes.

Politi og ambulanse kommer raskt til stedet. Politiet tar plastposer rundt Annies hender for å sikre bevis.

Det er mange personer på stranda, men ingen blir avhørt. Politiet mener at det er snakk om et selvmord eller en tragisk ulykke.

Sent samme kveld banker tre politibetjenter og en prest på hjemme hos Annies foreldre i Tibro.

– Jeg lå i senga. Sønnen min kom inn og sa at politiet var på døra. Jeg gikk ut i gangen og bare visste at noe hadde skjedd med Annie. Hele familien begynte bare å skrike, sier Guje.

Det er bare starten på marerittet som fortsatt pågår den dag i dag.

– Fra dag én har vi vært overbevist om at noe forferdelig hadde skjedd vår Annie. Det var et drap, sier Maria til TV 2.

ROSER: Mannen som fant Annie har lagt hvite roser (nederst på bildet) på stedet hun ble funnet. Foto: Privat

Uforklarlig funn

Guje forteller at Annie ble funnet på et sted det er svært langgrunt.

MÅLER: Maria Jansson med målestokk langt ute i vannet for å vise hvor langgrunt det er. Foto: Guje Börjesson

– I etterkant har vi selv gått ut flere hundre meter i det grunne vannet som er ved lavvann, og vannet har ikke engang nådd oss til knærne, sier Maria.

– For å komme ut til dypt vann, må man gå veldig langt ut. Ved høyvann er vannet Annie ble funnet på rundt én meters dybde. Ofte går vannet ikke engang opp til dette stedet, sier Guje.

Hvis det er slik at Annie druknet, frivillig eller ikke:

Hvorfor er både kroppen, jakka og baggen skylt opp på samme sted?

Det mest naturlige ville vært at kroppen havnet ett sted, og at jakka og baggen endte opp helt andre steder

– Til tross for at kropp, jakke og bag hadde helt ulik vekt, ble alt funnet på samme sted, sier Guje.

TAR SAKEN I EGNE HENDER: Guje Börjesson måler opp stranda hennes kjære Annie ble funnet på for å vise hvor langgrunt det er. Foto: Maria Jansson

Sendt hjem med skamfert hår

To dager senere blir Annie obdusert på Crosshouse Hospital i Ayr.

Rettsmedisineren finner DNA-spor på Annies hender, som skal vise seg å stamme fra en ukjent kvinne.

– Politiets forklaring er at Annie kan ha fått dette DNA-et etter å ha besøkt et offentlig sted. De har ikke satt spørsmålstegn ved hvordan dette DNA-et har blitt bevart på Annies hender hvis hun – som politiet påstår – har drevet rundt i sjøvann i 16 timer, sier Maria.

Annies kropp blir sendt hjem til Sverige via et byrå som frakter kister over landegrenser, Global Networks Funeral Assistance.

ANNIE FROM SWEDEN: Annie Börjesson var svært glad i naturen, nye land og nye mennesker. Foto: Privat

Da Guje, mannen og de ansatte i begravelsesbyrået åpner transportkisten på likhuset, får de sjokk.

– Vi oppdaget til vår store forskrekkelse at noen hadde klippet av det midjelange håret hennes i bunter med ulike lengder, sier Guje.

Maria sier at Annies ansikt var dekket av tykk sminke.

– Annies tykke, blonde, midjelange hår er kappet av i bunter. Det som er igjen, er hårtjafser i lengder mellom fem til 15 centimeter. Annies ansikt er dekket av tykk, heldekkende foundation i en mørk farge. Til tross for denne grusomme sminkemasken, ser Guje det store blåmerket i datterens ansikt, sier hun til TV 2.

Vurderte å kjøpe parykk

Maria forteller at Annie hadde bestilt time for å stusse håret og kjøpe en spesiallaget sjampo hos frisøren sin hjemme i Södertälje like etter at hun skulle ha landet.

Nå er Annie skamklippet.

– Siden Annies hår gikk til midjen, innebærer det at 60-70 centimeter av det ble klippet av, forklarer Guje.

HÅRFAGER: Annie hadde midjelangt hår som var hennes stolthet. Foto: Privat

I etterkant har byrået som sendte kisten fra Skottland til Sverige fortalt at det var en av deres ansatte som klippet et par centimeter av håret fordi det var fullt av gjørme og skrot fra havet.

De etterlatte skjønner ingenting, ettersom de er blitt fortalt at det verken var gjørme, tang eller skrot på Annies kropp da hun ble funnet.

– De ansatte sa at de hadde klippet henne, men jeg tror ikke at de hadde klippet det slik. Det var blitt kappet av. Det så såpass fælt ut, at jeg vurderte å kjøpe en parykk fordi jeg visste at Annie aldri i verden ville sett slik ut, sier Guje.

Åpner pakken

Annies kropp er full av blåmerker, deriblant et på høyre tinning. Ett av blåmerkene på kroppen er ifølge Guje formet som fra et slag fra en hånd.

Hun har også blåmerker på halsen, som kan se ut som om noen har tatt kvelertak på henne.

Da Guje får tilsendt obduksjonsrapporten, er det kun en blødning på 20 millimeter over tinningen som er nevnt.

– Samtidig som vi fikk hjem Annies kropp, fikk vi til vår store overraskelse også hjem en stor pakke, sier Guje.

STEDT TIL HVILE: Annie ble gravlagt først to år etter sin død. Her tar Maria Jansson et bilde av kisten under begravelsesseremonien. Foto: Maria Jansson

Hun har fortalt SOS International, som er reiseforsikringsselskapenes internasjonale paraplyorganisasjon, at hun ikke ønsker å få Annies eiendeler sendt hjem siden de kan være viktige for etterforskningen i Skottland.

– Vel hjemme fra likhuset åpnet vi pakken, og der oppdaget vi til vår store forskrekkelse at den inneholdt alt Annie hadde hatt på seg eller hadde i baggen da hun ble funnet. Alt var fortsatt vått, og fullt av sand og mugg, forteller hun.

I pakken er også Annies mobiltelefon. Den er full av våt, sammenpresset sand.

– Da familien begynte å ta opp det som lå i baggen, oppdaget de at til og med mobilen hennes var der. Annies bror åpnet mobilen, og til sin store overraskelse var den full av sammenpresset sand. Hvordan hadde sanden kommet inn i mobilen, spør Maria.

Slettede e-poster og rare telefoner

Da mobilen blir undersøkt, er flere av Annies kontakter og SMS-er slettet.

Da familien sjekker Annies mail, er nesten alt slettet.

– Ingen vet hvorfor. Annie elsket å lagre e-postene vi sendte frem og tilbake, og hun leste ofte opp hva vi hadde skrevet til hverandre. Det er utrolig rart hvis hun selv skulle ha slettet dem. Hun lagret jo alt, sier Maria.

Maria sier at hun kort tid etter at Annie ble funnet, fikk mystiske oppringninger. Da hun svarte, var det helt stille i den andre enden.

Da Maria skulle sjekke sin egen e-post, fikk hun stadig problemer med å logge seg inn.

– Noen brøt seg inn på min PC, og jeg ville anmelde det, men det svenske politiet sa at dette ikke var noe de kunne gjøre noe med, sier hun.

Maria ber telefonselskapet sitt om å sende henne en oversikt over samtalene hun hadde i 2005.

Da hun leser gjennom oversikten, er alle samtalene hun hadde med Annie borte.

– Jeg ba om å snakke med selskapets sikkerhetsavdeling, men de ville ikke gi meg svar. Jeg må være den eneste i svensk historie som ikke har måttet betale for alle de timene og dagene jeg pratet med Annie i Skottland. Det er rart at verken svensk politi eller teleselskapets sikkerhetsavdeling kan forklare hvordan alle mine utenrikssamtaler ikke ble registrert, sier Maria til TV 2.

Hvor er Filofaxen?

Det Guje biter seg merke i, er at Annies Filofax ikke er i pakken familien ble tilsendt.

Filofaxen var en av Annies kjæreste eiendeler, som hun flittig noterte i og lagret både navn, adresser telefonnumre, avtaler, bilder, visittkort og visdomsord i.

– Alle adressene, notatene, møteavtalene og notatene hennes var borte, sier Maria.

Guje får vite at Annies leilighet aldri ble sperret av, og at de ansatte på leilighetshotellet bare noen dager etter dødsfallet fikk beskjed om å pakke sammen 30-åringens eiendeler.

Flere av Annies eiendeler var borte da personellet låste seg inn i leiligheten.

– Alt av Annies personlige eiendeler, som hårbørste, kam, sjampo, hudpleieprodukter, sminke, deodorant, tannbørste og tannkrem, t-skjorta hun elsket å sove med, skjerf og hansker ... Det var bare noen av eiendelene som var borte, sier Maria.

– ID-, Visa- og andre kort ble sendt hjem i en konvolutt som var limt fast under madrassen i transportkisten, sier Guje.

MINNESTED: Hver gang Maria besøker Prestwick for å minnes bestevenninnen, setter hun frem bilder og tenner lys for henne på stranda. Foto: Guje Börjesson

Mystisk overvåkningsvideo

I mars 2006, altså tre måneder etter dødsfallet, får familien vite at det finnes et videoopptak av Annie på lufthavnen i Prestwick.

Politiet mener at Annie tok toget til Prestwick via Glasgow.

Klokka 15.15 den 3. desember dukker hun opp på lufthavnens overvåkningskameraer med en sigarett i munnen og baggen hengende over skulderen.

På videoen har Annie på seg en rød og hvit fleecejakke med svart glidelås som ikke ble funnet på stranden.

– Dette betyr at hun må ha vært innendørs eller i en bil hvor hun eller noen andre tok den av henne før kroppen hennes ble funnet på stranda, sier Guje.

Annie gå ut mot en parkeringsplass. Fem minutter senere kommer hun tilbake, og ser sint ut. Så forsvinner hun samme vei som hun kom.

Kan hun ha møtt personen som utga seg for å være mannen som utga seg for å være rugbystjernen?

DET SISTE BILDET: Annie Börjesson blir filmet av overvåkningskameraet på Glasgow Prestwick lufthavn 3. desember. Foto: Politiet

Sterkt uenige i politiets teori

Mens politiet mener at Annie tok toget til lufthavnen, mener hennes etterlatte at hun ble kjørt av en person – kanskje personen som drepte henne.

– Annie ble sist sett av en ansatt på Linton Court Apartments i Edinburgh lørdag 3. desember 2005 mellom klokken 13.15 og 13.30. Personen er sikker på tidspunktet, siden hun var tvunget til å jobbe overtid fordi den som skulle avløse henne var forsinket, forteller Maria.

PÅ JAKT: The Sunday Post har intervjuet rugbystjernen Martin Lesley, som den potensielle gjerningsmannen utga seg for å være. Foto: Faksimile

Hun sier at den ansatte har fortalt henne at Annie da ikke hadde noen bag eller jakke på seg.

– Vi har samlet inn informasjon fra ansatte på togstasjonen, og har fått vite at det var umulig for Annie å ta toget og komme frem i tide til de tidspunktene politiet har nevnt, sier Maria.

Ser skikkelse i horisonten

Rundt klokka 16 ser to turgåere en person iført en beige jakke på Prestwick Beach.

De ser en skikkelse stå ute på langgrunnen i godt over en time.

Klokken 08.23 neste morgen blir Annie funnet død på stranda.

Annies familie er i villrede. Mens det skotske politiet avskriver saken som et selvmord eller ulykke, setter Guje og Maria i gang sin egen drapsetterforskning.

– Siden jeg og Guje startet vår egen etterforskning, har e-poster plutselig bare forsvunnet fra kontoene våre, sier Maria.

Og:

– I etterkant har det skotske politiet endret sine utsagn og hevdet at de aldri har sagt at det var snakk om et selvmord, men at det kunne være en ulykke, et selvmord eller «as a result from a crime», men at de ikke har klart å finne bevis som peker mot noe, sier Maria til TV 2.

Guje blir møtt av en vegg av hemmeligheter når hun kontakter de skotske myndighetene.

– Vi fikk tidlig vite at vi ikke burde legge oss bort i etterforskningen fordi politiets jobb kunne bli forstyrret. Det gjorde at vi var avventende og håpte at politiet tok Annies død på alvor. Det har da altså ikke skjedd, forteller hun.

HARD KAMP: Guje Börjesson avbildet på stranda hennes kjære Annie ble funnet. Foto: Maria Jansson

Svensk politi trekker seg unna

I 2006 blir det svenske politiet koblet inn i saken, men de trekker seg fort unna.

De forklarer Guje at det ikke er lov å påvirke et annet lands etterforskning.

Guje får Annies kropp obdusert på nytt. Vannprøver fra kroppen blir sendt til rettsmedisinsk professor Bertrand Ludes i Strassburg, som er ekspert på såkalte saltvannsdiatomer.

Saltvannet i Prestwick er nemlig fullt av diatomer, men det viser seg at vannet Annie hadde i kroppen ikke inneholder en eneste av disse.

Hadde hun druknet i dette vannet, hadde hun høyst sannsynlig hatt disse diatomene i seg.

– Annie hadde ingen saltvannsdiatomer i seg, til tross for at det ble påstått at hun druknet i havvannet, sier Maria.

Trygler om hjelp

Guje og Maria gjør alt de kan for å få saken gjenopptatt.

– Jeg har bedt om hjelp fra flere myndigheter, hjelpeorganisasjoner, politikere, den svenske ambassaden i London, Sveriges konsulat i Edinburgh, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet, og så videre, men har frem til nå ikke fått hjelp noe sted, sier Guje.

Hun får beskjed om at den skotske etterforskningen er henlagt, men skjønner ingenting når hun får beskjed om at store deler av etterforskningsrapporten er hemmeligstemplet.

Hemmelige detaljer

Den høyst uvanlige hemmeligstemplingen vekker medienes interesse.

For, hvis det «bare» er snakk om et selvmord eller en ulykke, hvorfor er detaljene rundt hendelsen så hemmelige?

I dokumentet Guje får tilsendt, som er datert 9. desember 2005, altså bare fem dager etter at Annie ble funnet, står det verken når eller hvor Annie døde, hvor hun bodde eller hvordan hun døde.

TOMT: Slik så Annies dødserklæring ut. Foto: Privat

Da Sky News ber om en forklaring på hemmeligstemplingen, svarer Daniel Andersson i det svenske Utenriksdepartementet dette:

– Årsaken til dette er at informasjonen gjelder Sveriges forhold til en utenlandsk stat og en utenlandsk myndighet, og det kan antas at en offentliggjøring vil skade Sveriges internasjonale forhold eller på andre måter skade nasjonale interesser.

BARE NAVNET: Slik ser dokumentet fra den svenske ambassaden ut. Verken dødsårsak eller Annies fornavn eller personnummer er med. Foto: Privat

Guje skjønner ingenting.

– Til og med «dødsårsak»-seksjonen er hemmelighetsstemplet, sier hun til nettstedet.

Og:

– Hvem som har avgjort dette, får vi ikke vite. Vi får heller ikke vite hvorfor.

Maria forteller at et av dokumentene Sky News fikk tilsendt fra de svenske myndighetene, var datert 17. august 2005. Altså flere måneder før Annie ble funnet død.

Et slag i mellomgulvet

I januar 2007 får Guje og Maria et lite håp da den svenske rettshjelpsmyndigheten innvilger en begjæring om en ny etterforskning av dødsfallet.

Kun to uker senere trekker de innvilgningen tilbake og sier at den svenske justiskansleren har overprøvd avgjørelsen deres.

– Det var som et slag i mellomgulvet. Vi var helt uforberedt på at en annen myndighet kunne gå inn og oppheve en annen myndighets avgjørelse, sier en fortvilet Guje til Expressen.

Hun får forklart at for at juridisk bistand skal kunne gis i utlandet, kreves det særskilte grunner – og at det hittil bare er blitt gjort i familiesaker som omhandler omsorgsrett og kontakt med egne barn.

Flere spørsmål enn svar

Guje og Maria kjemper fortsatt for rettferdighet for Annie, og sitter igjen med flere spørsmål enn svar:

Hvorfor var det ingen saltvannsdiatomer i Annies kropp, hvis hun druknet i saltvannet?

Hvis Annie virkelig planla å begå selvmord, hvorfor tok hun med seg lånebøkene sine?

Hvorfor dro hun helt til Prestwick for å dø?

Hvordan kom egentlig Annie seg til flyplassen?

Hvorfor forskuddsbetalte hun husleien og kjøpte nytt månedskort til svømmehallen hvis hun hadde planlagt å ta sitt eget liv?

Hvem tilhører DNA-et på Annies hender?

Hvor ble det av Filofaxen?

Det skotske politiet mener at de har gjort sitt, og skriver dette i en uttalelse:

– Vi forstår hvor trist dette må være for familie og venner. Annie Börjessons død ble grundig etterforsket den gang, og har også vært revurdert. På nåværende tidspunkt finnes det ikke informasjon eller bevis på at noe kriminelt har skjedd rundt hennes død.

Den dypeste sorg

På AnnieRockstar.com skriver Guje at hun ikke kan slutte å sørge før hun får vite hva som egentlig skjedde med datteren.

– Å miste vår elskede Annie innebærer den dypeste sorg for oss alle, familie og venner. Å ikke få noen som helst hjelp i å få svar på våre spørsmål har gjort fortvilelsen større, sier hun.

Guje og Maria leter fortsatt etter personer som kan hjelpe dem med å finne svar på hva som skjedde med Annie.

De håper at følgende personer kan kontakte dem:

Du som bodde eller jobbet på The Linton Court Apartments i 2004-2005.

Du som studerte på Asbect School i Edinburgh høsten 2004.

Du som jobbet på The Scottish Whiskey Heritage Centre våren 2005.

Du som kjente eller møtte Annie da hun oppholdt seg i Edinburgh, spesielt våren 2005 da Annie var der.

Du som var i rugbymiljøet rundt Murrayfield Wanderer.

Du som gikk på nattklubben The Mood i Edinburgh.

– Vær så snill og ta kontakt med familien og fortell din historie eller opplevelse. Selv om det virker ubetydelig, kan dette gi svært viktig informasjon om Annies liv og det forferdelige som skjedde med henne, sier de.

Guje og Maria kan kontaktes på info@annierockstar.com.