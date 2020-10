Paret planla bryllup i to år - så gikk brudgommen til frisøren og festen må avlyses

De to unge kjærestene hadde så godt som alt på plass. Kjole, dress og ringer innkjøpt, blomster og catering bestilt. Gjester fra fjern og nær meldte sin ankomst. Så kom telefonen.

Korona-kluss

Kim Andreas Rognan hadde vært hos frisøren, fått stelt skjegget og klippet håret. Men smitteoppsporing gjennom Trondheim kommune viste at han var en av 87 kunder som hadde vært hos Edge barbershop i Trondheim der to av de ansatte fikk påvist koronasmitte, forteller kommuneoverlege Tove Røsstad til Adresseavisen, som omtalte saken først.

– Jeg må innrømme at det gikk i svart for meg først, sier Kim Andreas bak munnbindet sitt. Jeg ble sint, lei meg og fortvilet.

TV 2 møter paret hjemme hos hans foreldre i Trondheim, der de to leier en etasje.

– Jeg ble helt knust, jeg klarte ikke å sove, det var så forferdelig, sier Julie Hasseløy.

Hun har hatt egne lister over alt som skal gjøres gjennom disse to årene hvor de har planlagt bryllupet. Nå må det meste skrotes.

BESØK HOS FRISØREN, FOR SIKKERHETS SKYLD: Frisøren hos Adam og Eva i Trondheim sørger for at Julie får den bryllupsfrisyren hun ønsker seg. I tilfelle presten kan vie dem i morra. Foto: Heidi Venæs/TV 2

Brudgom i karantene

Da telefonen fra oppsporingsenheten i kommunen kom, skjønte de at ingenting blir som de hadde drømt om. Kim Andreas er satt i karantene. Selv om første koronatest var negativ. Han må ta en test til, fredag kveld. Resultatet av den kommer lørdag.

– Presten lovet oss at vielsen gjennomføres, på lørdag, dersom jeg er frisk. Men festen ryker, forteller Kim Andreas.

Ifølge dem har presten sjekket med kommuneoverlegen, og de kan vies. Såfremt koronatest nummer to gir klarsignal. Men den nygifte må likevel forholde seg til karantenebestemmelsene, og kan derfor ikke mingle blant gjestene.

– Jeg får vel hilse til dem på avstand, kanskje fra alteret da? Kjærestene ler litt av dette absurde. Men de har grått også.

NEGLER FOR EN BRUD: Negledesigner, massasje, frisør. Julie hadde lagt opp løpet før den store dagen. Foto: Heidi Venæs/TV 2

– Det er tragisk. Julie forteller at det var godt å få en klem av mamma, hun og resten av familien har ankommet Trondheim. Deler av familien bor i Haugesund. Også forloveren, Kaja Apeland, kom derfra.

– Da jeg fikk en oppringning om utviklingen, sto jeg på flyplassen. Og tenkte fort, at nå trenger kanskje Julie meg mer enn noensinne.

Kaja besluttet seg for å reise til Trondheim. For å være best woman.

Tar med brudekjolen på hotell

Venninnene Kaja og Julie tar inn på hotell i natt.

– I morgen når vi våkner så vet jeg vel om jeg kan få gifte meg eller ikke.

Julie tar med seg brudekjolen, som hennes tilkommende ikke har sett ennå. Er Kim Andreas gifteklar i morra har de bare tida og veien. Da må svigerforeldrene hente blomstene. Hun må innom sin egen frisør for å sette på tiara og slør. Ringene skal hentes ut av en safe.

Den kommende brudgommen føler seg frisk og rask. Men er klar over at han kan være smittet likevel.

– Hvis noen av dem som har vært hos oss blir smittet, ønsker jeg dem god bedring, sier Jeffter Kwah, eier av Edge barbershop, til Adresseavisen.

Det koster som kjent mye å arrangere et bryllup. De to unge gifteferdige er begge glade for at både cateringselskap og andre de hadde bestilt tjenester hos lar være å sende dem faktura.

Bryllupsfest blir kaffeselskap

Vel tyve av Julies familie har ankommet Trondheim.

– De får ta dette som et slags slektstreff, sier Julie tappert.

Hun har ladet opp til denne store dagen med negledesigner, massasje og frisørtimer. Nå munner det kanskje ut i et større kaffeselskap. Uten Kim Andreas.

– Sånn som situasjonen er kan jeg ikke håndhilse, klemme eller være nær dem, sier han. Det får bli et kaffeselskap hvor Julie er hovedpersonen.

De to er enige om å gjøre det beste ut av det. Når det verste skjedde.

Lørdag formiddag kan det jo tenkes at Julie og Kim Andreas er på vei opp mot alteret.

– Det blir morsomme bryllupsbilder da, det er iallfall noe å huske dette.

De to som falt for hverandre ved første møte vet at det blir dem. Uansett.