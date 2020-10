– Skulle ønske jeg kunne si at det snart var over

Fredag ettermiddag møtte helseminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i FHI Camilla Stoltenberg pressen for å orientere om koronasituasjonen i Norge.

Akkurat nå er det 23 pasienter som ligger innlagt på norske sykehus med koronasmitte. Det er Oslo som er hardest rammet i landet med flest smittetilfeller. Det siste døgnet ble det registrert 69 nye tilfeller i hovedstaden.

Også i Tromsø opplever de nå et smitteutbrudd, hvor blant annet flere pasienter på sykehjem har fått påvist viruset.

Høy risiko

Tidligere fredag kom FHI med sin nye risikorapport. De anser at det vil være høy risiko for lokale utbrudd utover høsten.

Under fredagens pressekonferanse benyttet helseminister Bent Høie å minne om Verdensdagen for psykisk helse, nå på lørdag.

– Vær oppmerksom, vis interesse og spør mer. Det er en viktig oppfordring i en tid hvor mange opplever stress, press og angst på hva fremtiden vil bringe, sier Høie.

200 tilfeller siste døgn

Det siste døgnet er det registrert over 200 nye tilfeller i Norge. Det betyr at pandemien er langt fra over.

– Jeg skulle ønske jeg kunne si at det snart er over. Men det kan jeg ikke. Vi må fortsett leve med smitteregler, råd og uforutsigbarhet. Derfor må vi gjøre det så levelig vi kan for hverandre, sier helseministeren.

Under byrådsleder i Oslo Raymond Johansen sin pressekonferanse i går, ga han klar beskjed om å droppe både julebord og fremtidige festligheter.

Helseminister Bent Høie er enig.

– Slik smittesituasjonen i Oslo er nå, kan det være klokt å la være å samles på slike arrangementer som julebord er. Men forhåpentligvis er det ikke sånn som det er nå, frem til jul, sier Høie.

Til de festglade i Oslo, er beskjeden slående.

– Det tradisjonelle julebordet, som kanskje er en slags parodi, det kan vi ikke gjennomføre i 2020, sier helseministeren.