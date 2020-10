Tall fra politiet viser at ruspåvirket kjøring skjer ofte. Siste år havnet nærmere 10.000 norske bilførere i strafferegisteret på grunn av kjøring under påvirkning av alkohol, narkotiske stoffer eller legemidler.

Dette antallet har vist en jevn stigning de siste årene. Ruskjøring er et av de to viktigste fokusområdene for UP – og et problem som har stor oppmerksomhet også i de enkelte politidistriktene.

Ruspåvirket kjøring er årsak til en stor andel av dødsulykkene i trafikken.

En undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt for en tid siden, konkluderte for eksempel med at «risikoen for å bli innblandet i en dødsulykke er i dag 68 ganger høyere for en promillekjører enn for en edru bilfører.»

UP-sjef Steven Hasseldal bekrefter at problemet er betydelig.

– Ja, beregninger viser at det stadig skjer omkring 140.000 tilfeller av ruspåvirket kjøring hver dag her i landet, sier han til Broom.

(Kilde: Politiets tilstandsanalyse for 2020)

Finnmark verst

– For de som blir knepet, er forskjellene mellom landets politidistrikter til dels stor, og antall rustatte i forhold til innbyggertall er klart høyest i de tre nordligste politidistriktene Nordland, Troms og Finnmark. Tall fra UP og politidistriktene viser at verstingen er Finnmark, der det i 2019 var 2,76 rusanmeldte pr. 1.000 innbyggere. Stort bedre sto det ikke til i Troms (2,68 pr. 1.000). Disse tallene svinger noe fra år til år. I 2018 var tallet for Finnmark hele 3,27, men til gjengjeld var Troms en god del lavere med 1,97.

Av øvrige politidistrikter er antallet rusanmeldte høyest i Agder (2,38 per 1.000 innbyggere) og Sør-Øst (2,28 pr. 1.000).

En av tre innrømmer: Tror de har kjørt med promille

Jobber likt overalt

– Det er en overvekt av rustatte i forhold til innbyggertall i Nord-Norge, og aller verst er Finnmark. Kan du si noe om hvorfor det er slik?

– Vi ser at Finnmark topper kriminalstatistikken på flere forhold, blant annet ruskjøring og vold. Årsakene til kriminalitet kan være mange, og her er det ulike teorier om årsakssammenhenger, sier UP-sjefen.

– Jobbes det forskjellig med ruskontroller fra politiets side forskjellige steder i landet?

– Nei, det er ingen forskjeller på hvordan de ulike UP-distriktene jobber opp mot ruskjøring, legger han til.

– Beregninger viser at det skjer omkring 140.000 tilfeller av ruskjøring hver dag her i landet, sier UP-sjef Steven Hasseldal. Foto: Frank Williksen

Korona-justert

– Praktiserer dere ruskontroller annerledes nå under korona-pandemien enn ellers?

– Vi pålegger normalt alle som stanses å avlegge en blåseprøve. I disse koronatider tester vi imidlertid kun der det er mistanke, eller dem vi tar for andre forhold, sier han videre.

Når det gjelder ruskjøring, viser UP-sjefen også til Politiets tilstandsanalyse for 2020, der det blant annet blir pekt på spesielle lokale forhold som påvirker statistikken.

Store mørketall

– Både Troms og Oslo har utfordringer med utenlandske fremmedarbeidere, spesielt fra tidligere østblokkland, der man ser høy ruspåvirkning på kvelder og i helger, eller en lavere ruspåvirkning om morgenen.

Troms politidistrikt trekker i denne sammenheng frem utfordringer overfor dem som har tilhold på øyer som betjenes av ferge på dagtid. Kontroller her blir ikke prioritert på grunn av høye kostnader, og mørketallene antas derfor å være store, blir det påpekt.

