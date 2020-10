– Ønsker ikke å fremstå som klovner

-Med den gjengen vi har nå så ville vi ikke gjort oss bort på det øverste nivået, sier en offensiv Markus Hoelgaard.

Han er full av selvtillit etter en høst der han virkelig har fått vist seg frem i den røde og gule Uno-X-trøyen - deriblant med en 2. plass sammenlagt i Luxemburg Rundt.

Søndag er 26-åringen spydspissen på laget som den norske proffsatsingen har sendt til det TV 2 Sport 2-sendte Paris-Tours.

-Om vi sitter igjen med en seier i et slikt løp, så ville det virkelig satt oss på kartet. Så da får vi bare fikse det, da, sier han på telefon fra Frankrike.

Drømmer stort

Sammen med sine lagkamerater har han vært samlet ved startbyen Chartres siden mandag for å lade opp til et av høstens viktigste oppgaver. Dette er den 114. utgaven av Paris-Tours, som er et 213 km langt ritt på nivået under World Tour.

-Vi kommer til dette rittet med ganske høye forventninger til oss å være. Derfor har vi vært her i så mange dager for å forberede oss. Markus har vist kalasform den siste måneden, så han blir vårt sterkeste kort, sier sportsdirektør Stig Kristiansen.

-Hvor viktig er Hoelgaard for laget?

-Når han kjører som han har gjort i det siste, så er han veldig viktig. Da kan vi også takke ja til enda større oppgaver og enda større ritt, som eksempelvis Luxemburg Rundt. Vi trodde vi ville få passet vårt påskrevet i et så stort ritt, men når vi har typer som Markus som blir nummer to der, så gjør det at vi kan få invitasjoner til enda større ritt, svarer Kristiansen.

Som prokontinental-lag er Uno-X avhengig av invitasjon fra de store arrangørene på World Tour-nivå for å få stille på startstreken.

-Jeg tror mange er overrasket over det vi har fått til denne høsten. Det virker som om flere og flere legger merke til oss, noe som gir oss større respekt i feltet. Det er vanskelig å få innpass på de største løpene, men til neste år så hadde det vært veldig gøy med en brosteins- eller Ardenner-klassiker på programmet, sier Markus Hoelgaard, som ble Norges beste rytter i VM i Italia, hvor han syklet inn til 36. plass.

-Kan Paris-Tours i så måte bidra til å skaffe dere innpass i et slikt prestisjeritt?

-Om vi sitter igjen med en seier, så, svarer rogalendingen med et smil.

Redusert startfelt

Og mulighetene kan ligge til rette for det i år. Mange ryttere er opptatt med vårklassikerne og Giro d'Italia. Det gjør at startfeltet i Paris-Tours er noe redusert.

-Når vi takker ja til et ritt på dette nivået, så ønsker vi å prestere og se bra ut. Da ønsker vi ikke å fremstår som klovner. Vi har derfor satt opp et lag vi er trygge på at er slagkraftig, sier Stig Kristiansen.

Hoelgaard får med seg sin bror Daniel, samt Anders Skaarseth, Syver Wærsted, Torstein Træen, Torjus Sleen og Lars Saugstad i rittet der Sunwebs Søren Kragh Andersen nok må tåle favorittstempelet.

-Det er et kult sykkelritt og det kommer til å bli heftig med små veier og 10 km med grus. Det handler om å være i posisjon når det er seks-sju mil igjen. Formen er bra og laget har kjørt bra gjennom hele høsten. Men det er det å vinne løp som virkelig gjelder, og det har jeg ikke gjort ennå, sier Hoelgaard.