«Blondinbella» husker ikke at hun solgte selskapet til Christian Ringnes

I februar solgte den svenske toppbloggeren Isabella Löwengrip (29), bedre kjent under navnet «Blondinbella», selskapet Löwengrip Beauty til selskapet Dermanordic, eid av blant andre investor Christian Ringnes og døtrene hans Anette og Isabelle Ringnes. Christian Ringnes er også styreleder i selskapet.

Lørdag kveld gjester 29-åringen Skavlan, og kommer med en overraskende detalj om salget. Hun husker nemlig ikke at det fant sted.

Tuklet med tall

Salget var sluttresultatet av at flere svenske aviser i fjor høst begynte å anklage Löwengrip for å ha tuklet med følgertall. Expressen hadde gjennomført en stor granskning av 29-åringens virksomhet, og blant annet kommet frem til at hun hadde blåst opp tallet på antall følgere og at flere av hennes samarbeidspartnere var misfornøyde.

Dette benektet hun at hun hadde gjort, men i lørdagens Skavlan forteller hun at hun etter hvert innså at det var noe sannhet i det Expressen hadde publisert.

– Jeg hadde regnet feil i alle år. Jeg tenkte at man kunne plusse sammen Instagram, bloggen, Facebook og Twitter og at det da blir 1,5 millioner, men selve granskningen handlet om at ikke bare bloggen i seg selv hadde 1,5 millioner. I begynnelsen var det derfor et spørsmål om tolkning for meg, men så innså jeg at de hadde rett, sier hun til Skavlan.

Nær personlig konkurs

29-åringen var i ferd med å ekspandere i USA, men kort tid etter Expressens avsløringer trakk Löwengrips samarbeidspartnere seg ut én etter én.

Hun var tvunget til å avbryte USA-drømmen for å forsøke å redde det hun hadde brukt halve livet på å bygge opp. Det klarte hun ikke på egenhånd.

– Helt plutselig hadde jeg ingen inntekter. Fra å ha to millioner i måneden, så fikk jeg null. Det er en enorm forskjell når man skal utbetale tolv personers lønn. Tre måneder tok det, fra Expressens artikkel var publisert, til jeg holdt på å gå personlig konkurs, forteller hun.

Innlagt på sykehus

Löwengrip måtte deretter sparke alle sine ansatte og selge hjemmet sitt utenfor Stockholm. Da julen kom, hadde den tidligere så velstående bloggeren 14.700 kroner igjen på konto. Da hadde 29-åringen nådd bunnen.

– Hele den saken knuste drømmene mine og alt jeg hadde bygd opp fra jeg var fjorten år. Og det at mediene samtidig fulgte tett med på det, gjorde at jeg ikke orket mer. Det endte med at jeg spiste alt for mye sovetabletter og angstdempende tabletter. Det var ikke bra, forteller hun.

Tobarnsmoren ble innlagt på sykehus og behandlet med elektrosjokk (ECT) for tung depresjon.

Husker ikke salget

29-åringen forteller at elektrosjokkbehandlingen førte til hukommelsestap, og at det er en lang periode i årsskiftet hun ikke husker noe fra.

– Fra julaften fram til sist i februar husker jeg ingenting av, sier hun i intervjuet med Skavlan.

Signeringen av avtalen foregikk i slutten av februar, og Löwengrip forteller at hun rett og slett ikke husker at hun solgte selskapet sitt til den norske milliardæren.

– Jeg solgte selskapet mitt og visste ikke om det. Jeg vet at jeg fikk en telefon om at han ville kjøpe det, og da jeg våknet opp, så var selskapet solgt, sier hun.

TV 2 har vært i kontakt med daglig leder i Dermanordic, Henning Nielsen, men Nielsen ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Løy på sykehuset

For å få signert avtalen løy Löwengrip for å få forlate sykehuset en kort stund.

– Jeg sa at jeg måtte møte barna mine. Så da var det på med sminke og hæler hjemme, rett inn på møterommet, signere avtalen og tilbake til sykehuset, forteller hun og humrer.

Selv om hun ikke husker det, er 29-åringen sjeleglad for at det skjedde, og beskriver Ringnes som «en ridder på hvit hest».

Etter at verden raste fullstendig sammen for bloggeren, har hun nå tatt noen viktige grep for å unngå at det samme skal skje igjen.

Löwengrip forklarer at hun tidligere gikk inn i, og spilte, en karakter i offentligheten som ikke var hennes ekte jeg – for å klare å holde hevd med livet hun levde som populær blogger.

– Man ser meg stråle og le, men bak fasaden er jeg en person som ikke synes noe særlig om offentligheten. Jeg liker ikke å bli tatt bilde av eller bli filmet – det har hele tiden eksistert et mørke bak, som jeg har forsøkt å gjemme for å kunne innta denne rollen på scenen og være en helt annen person, forklarer hun.

Takknemlig for avsløringen

Hun innrømmer at drivkraften bak å skulle bli «verdens mektigste kvinne» var blitt påvirket av at hun som ung var et mobbeoffer, og at hun nå skulle vise de som mobbet henne hvor rik og mektig hun kunne bli. Hun ser nå at denne motivasjonen var feil.

– Jeg skulle tenkt på hva jeg kunne gjøre som er morsomt og lystbetont i livet, ikke at jeg var tvunget å bevise noe for noen andre på grunn av noe som skjedde for et halvt liv siden, sier hun.

29-åringen sier hun i bunn og grunn er takknemlig for det hun har vært gjennom.

– Jeg vet nå i ettertid at man ikke orker å leve i en karakter så lenge. Før eller senere så vil boblen briste, og man må vise hvem man er, så jeg er egentlig takknemlig for denne saken og for at jeg får vise og lære hvem jeg er, og få lære å kjenne meg selv igjen, avslutter hun.

Se hele intervjuet i Skavlan lørdag klokken 22.30 på TV 2 og TV 2 Sumo.