Dette sier Erna Solberg om Nobelprisvinneren

Verdens matvareprogram fikk Nobels fredspris 2020. Det ble annonsert under en pressekonferanse fredag formiddag.

– I år har altså nobelkomiteen bestemt at prisen går til Verdens matvareprogram. Jeg vil på vegne av regjeringen gratulere dem med prisen, sier Erna Solberg.

– De har vært en pådriver for å motvirke sult som et våpen i krig og konflikt. Mat redder ikke bare liv, det gir også fremtidshåp. At folk ikke sulter, hindrer krig, sier Solberg.

Solberg understreker at pandemien gjør arbeidet til Verdens matvareprogram enda viktigere.

– Og krisen vil vare lenge. Arbeidet til matvareprogrammet vil være avgjørende i årene som kommer, sier Solberg.

– Jeg tenker dette er en pris som setter søkerlyset mot samarbeidet som må til for å hindre sult, sier Solberg.

Se hele Erna Solbergs uttalelse om årets nobelprisvinner i videoen øverst i saken.