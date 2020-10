Kong Haralds lege: – Kongen har sagt mye morsomt, som han pleier å gjøre

Fredag formiddag kunne Slottet opplyse at kong Harald hadde gjennomgått en vellykket hjerteklaffoperasjon.

Det var et medisinsk team ledet av kongens livlege, overlege Bjørn Bendz, sammen med overlegene Lars Aaberge og Christian Eek ved Kardiologisk avdeling ved Rikshospitalet, som gjennomførte operasjonen.

Kongens livlege Bjørn Bendz møtte pressen fredag ettermiddag.

– Kongen ble i dag hjerteoperert, og tilstanden hans er god, sa Bendz under presseseansen.

– Hvordan har kongen hatt det etter operasjonen?

– Han ligger nå til observasjon, og han har hatt det bra etter inngrepet. Man får noe beroligende medisiner under selve inngrepet selv om man er våken. Så han har ligget og døset litt, men i praksis vært våken og hatt det bra. Han har vært veldig fornøyd med dagen, sier Bendz.

– Så kongen har sagt noe etter operasjonen?

– Han har sagt mye morsomt, som han pleier å gjøre. Han er den gode gamle kongen vår, sier Bendz.

Overlegen sier det er vanskelig å svare nøyaktig på når kong Harald kan reise hjem igjen etter en slik operasjon.

– Sykehusoppholdet pleier å være tre til fem dager, men det er flere usikkerhetsmomenter. Jeg tror vi begynner med å si at han blir her til over helgen, så får vi ta dag for dag deretter, sier Bendz.

– Noen klaffer varer 1-2 år, andre i 20 år

Bakgrunnen for operasjonen fredag var at kong Harald gjennomgikk en operasjon av hjerteklaffen mellom hjertet og hovedpulsåren, den såkalte aortaklaffen, i 2005.

Kongens aortaklaff ble da erstattet av en kunstig hjerteklaff, laget av biologisk materiale. Slike kunstige biologiske hjerteklaffer har en levetid på mellom 10 og 15 år, og utredninger av kongen viste at det var nødvendig å erstatte den kunstige hjerteklaffen han fikk i 2005 med en ny kunstig klaff.

Fredag ble først en midlertidig pacemaker lagt inn, før en ny biologisk hjerteklaff ble satt inn via tilgangen i lyskepulsåren og plassert inne i den gamle klaffen.

– Den gamle klaffen ble således presset ut til siden av den nye velfungerende klaffen. Etter inngrepet ble kongen overført til intensivavdelingen for videre observasjon, sier Bendz.

– Hvorfor ventet man til det hadde gått 15 år med å erstatte den kunstige hjerteklaffen?

– Noen klaffer kan i verste fall vare 1-2 år, mens andre varer i 20 år. Kongens klaff varte i 15 år. Så når jeg sier at det er 10-15 års levetid, er det gjennomsnittet, forklarer Bendz.

De fleste komplikasjoner oppstår under inngrepet

Legen tror ikke det kommer til å bli nødvendig med en ny hjerteklaffoperasjon med det første.

– Levetiden på den nye klaffen er faktisk veldig lik den han fikk sist, den er bare litt slankere. Den kommer også til å vare i 10-15 år. Når den svikter, putter vi inn en ny og tilsvarende, bare enda mer moderne, sier Bendz.

– Kan du si noe om risikoen under og etter en slik operasjon?

– Nå er operasjonen allerede foregått, og de fleste komplikasjonene oppstår under selve inngrepet. Det er svært sjelden at det oppstår komplikasjoner, men de som skjer under den typen inngrep kan være dramatiske, sier Bendz, og forklarer videre:

– Det skyldes i hovedsak at man kan begynne å blø, man kan få hjerneslag og man kan i verste fall dø. Men dette har ikke skjedd i dag. Vi snakker om komplikasjoner som skjer med en hyppighet på cirka én prosent, sier Bendz.

Kong Harald og dronning Sonja utenfor Asker Kirke i anledning prins Sverre Magnus' konfirmasjon 5. september. Foto: Vidar Ruud / NTB

Ikke nervøs, men konsentrert

Livlege er selv fornøyd med hvordan dagen har gått, og kaller det en «fin fredag».

– Har du vært nervøs når du skulle utføre en hjerteoperasjon på en konge?

– Jeg har ikke vært nervøs, men jeg har vært konsentrert, smiler Bendz.

– Når visste dere at kongen måtte gjennom en slik operasjon?

– Vi har visst i noen år at den klaffen hadde en viss levetid, og at vi på et eller annet tidspunkt måtte finne et tidsrom hvor det var fornuftig å bytte klaffen. Så fikk vi bekreftet nå for to uker siden at vi måtte finne et egnet tidspunkt for å bytte, slik vi har gjort i dag. Dette har vært planlagt, sier Bendz.

Sykmeldt ut oktober

Kong Harald ble innlagt på Rikshospitalet den 25. september etter å ha hatt problemer med tung pust. Kongen ble blant annet testet for covid-19, som ble utelukket.

Mandag 28. september ble han skrevet ut fra sykehuset, mens sykmeldingen hans ble forlenget. Sykehuset fortsatte utredningen etter at kongen fikk reise hjem.

Kong Harald vil være sykmeldt ut oktober. Kronprins Haakon utfører de konstitusjonelle oppgavene i kong Haralds fravær.

Slottet har varslet at de jevnlig vil sende ut meldinger om kongens helsetilstand den kommende tiden.