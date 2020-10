– Jeg ble overrasket over den krasse tonen

Camilla Stoltenberg innrømmer at de ikke alltid har vært enige med regjeringen i håndteringen av koronaviruset. Det kommer frem i en ny dokumentar på TV 2.

Det er 12. mars 2020, og nyheten om at et nytt virus sprer seg i rekordfart rundt omkring i verden har preget nyhetssendinger, aviser og radiosendinger i noen dager allerede.

Men få visste omfanget av hva som var i ferd med å skje da statsminister Erna Solberg kalte inn til pressekonferanse den skjebnesvangre torsdagen for et halvt år siden.

– Vi innfører nå de strengeste og mest inngripende tiltakene i Norge siden fredstid, sa Solberg.

Tiltakene innebar blant annet stenging av skoler, barnehager, frisører, treningssentre og en rekke andre virksomheter.

Kultur- og idrettsarrangementer ble også forbudt.

Norge gikk inn i en lockdown.

ALVORLIG: Det var en alvorlig og trykket stemning på pressekonferansen 12. mars. Foto: Lise Åserud

– Hard dag

Tirsdag kveld har TV 2 premiere på en ny dokumentarserie som har fått navnet «Norge i krise». Der møtes statsminister Erna Solberg, FHI-direktør Camilla Stoltenberg, helseminister Bent Høie og direktør i Helsedirektør Bjørn Guldvog til samtale.

I første episode snakker de ut om den dramatiske tiden i forkant, og etterkant, av 12. mars.

– Det var en hard dag. For vi tenkte at det skulle gå saktere enn det gikk, sier statsminister Erna Solberg.

Hun legger ikke skjul på at det å stenge ned landet var en krevende oppgave.

– Det var en alvorlig situasjon, og å ta fra folk levebrødet sitt var tungt og tøft.

FOLKETOMT: En tilnærmet folketom avgangshall på Gardermoen var den nye normalen de første månedene viruset herjet som verst. Foto: Vidar Ruud

Endret seg drastisk

Situasjonen i Norge endret seg drastisk, da nordmenn på vinterferie returnerte fra Østerrike.

– Østerrike overrasket oss, innrømmer helseminister Bent Høie.

Også helsedirektør Bjørn Guldvog er klar på at dagene i forkant av 12. mars var rare.

– Det skjedde enormt mye. Jeg fikk et dejavu-bilde av tsunamien i Thailand, for det virket som smittebølgen kom mot oss som en tsunami, sier Guldvog.

Men at smitten kom fort, var ikke nødvendigvis bare en ulempe, sier statsministeren.

– Kanskje var det hell i uhell at det kom så raskt. Det gjorde at vi kanskje klarte å stoppe det tidligere enn andre land, sier Solberg.

– Overrasket

Da Norge stengte ned, var ett av tiltakene å stenge alle skoler og barnehager i landet.

Men denne beslutningen kom ikke uten diskusjon.

12. mars, samme dag som regjeringen bestemte seg for å stenge barnehager og skoler, ga Folkehelseinstituttet FHI det motsatte rådet: «Vi tilrår ikke skolestengninger nå, men kan vurderes nøye i fase 2 og 3 og eventuelt i senere faser». Det skrev NRK.

I et intervju med kanalen i mai sa direktør i FHI Camilla Stoltenberg at det faglige grunnlaget for å stenge ned skoler ikke var godt nok.

– Det har ikke vært en konflikt, men det var reelle diskusjoner, sier Stoltenberg i TV 2-dokumentaren.

– Jeg ble litt overrasket over den krasse tonen til statsministeren. Men personlig følte jeg meg trygg på de vurderingene vi hadde foretatt. Det er ikke alle som hadde reagert positivt på den situasjonen, men selv synes jeg det var helt greit, sier Stoltenberg om situasjonen.

Solberg selv mener imidlertid ikke at hun var krass.

– Jeg opplevde det ikke som at jeg hadde en krass tone, men jeg er jo bergenser, så vi pleier å snakke litt tydeligere. Det er flott med forskere, men det vi politikere er best på, er å oppleve folks stemning, frykt og tilbakemeldingene vi får om at dette opplever de som utrygt.



– Jeg opplevde ikke at FHI var så uenig med oss, i og med at det var vårt ansvar å ta den avveiningen, sier statsministeren.

Første episode av Norge i krise ser du på TV 2 tirsdag klokken 21.40 eller på TV 2 Sumo.