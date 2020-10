Far og sønn omkom i drukningsulykke

En far og en sønn er bekreftet omkommet etter at en båt kantret ved Eigersund fredag.

Rundt klokken 11 fredag fikk politiet melding om at to personer var observert i sjøen ved en båt ved Ellesmeholmane i Eigersund i Rogaland.

110-sentralen i Sør-Vest meldte at Hovedredningssentralen (HRS) satte i gang full redningsaksjon.

Alt av tilgjengelig ressurser ble sendt til stedet.

Like etter klokken 12 meldte politiet at de to var tatt opp av vannet med ukjent skadeomfang.

– To menn er hentet opp fra sjøen og om bord i redningshelikopter. De er fraktet til Haukeland universitetssykehus, sier Toralv Skårland operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt til TV 2.

Like etter klokken 14 opplyser politiet at livene til de to mennene sto ikke til å redde.

Ifølge politiet er de omkomne en far og en sønn, i henholdsvis 80-årene og 60-årene.

Pårørende er varslet.