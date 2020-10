Nominerte vinneren: – Viktig og riktig pris

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad, som nominerte Verdens matvareprogram til Nobels fredspris, er svært fornøyd med tildelingen.

– Jeg nominerte dem fordi mat er så grunnleggende for alle i et samfunn. Blir det konflikter om mat, kan det bli konflikter som blir svært vonde og vanskelige. Matvareprogrammet hjelper utrolig mange mennesker i hele verden hvert år. Så dette er en riktig og viktig pris, sier Arnstad til TV 2.

– Det å bidra til at folk får mat nok i konfliktområder er noe av det viktigste vi kan gjøre for å dempe og de-eskalere konflikter, sier Arnstad.

– Viktig

Frp-leder Siv Jensen vil gratulere Verdens matvareprogram med prisen.

– Vi lever i en priviligert del av verden, og vi så jo bare hva som skjedde her da pandemien traff, da folk hamstret mat. Det er klart dette er viktig, sier Jensen.

– Dette er en veldig viktig motstemme mot det vi ser mange steder i verden i dag, der stater trekker seg tilbake og skal løse ting selv. Det gir oppmerksomhet til internasjonalt samarbeid. En av ti i verden legger seg sulten hver dag, og særlig mange barn, som får livene sine ødelagt av dette, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til TV 2.

Hindrer flukt

Trine Skei Grande understreker at også matsikkerheten er viktig for at så få som mulig havner på flukt.

– Jeg synes dette er en bra pris fordi det er FN-jubileum i år. Arbeidet Verdens matprogram gjør hindrer at folk havner på flukt. Det er bra, sier Skei Grande.

Petter Eide, stortingsrepresentant for SV, oppfatter årets pris som en pandemi-pris.

– Land lukker seg, og det har vært viktig for nobelkomiteen å gi prisen til en organisasjon som bidrar til samarbeid på tvers av landegrenser. Jeg mener dette er en riktig pris. Dette er en ukontroversiell pris, en trygg pris, men det er også en verdig vinner, sier han.