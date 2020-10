WFP-sjefen: Jeg ble målløs

– Jeg tror det er første gang i mitt liv at jeg ikke har hatt ord. Det var bare så sjokkerende og overraskende, sier Beasley til nyhetsbyrået AP.

Beasley skal ha fått høre nyheten fra AP under et opphold i Niger.

Verdens matvareprogram (WFP) får fredsprisen for sin innsats i kampen mot sult, for sine bidrag til å skape forutsetninger for fred i konfliktutsatte områder, og for å være en pådriver i arbeidet mot bruken av sult som et våpen i krig og konflikt.



– Dette året har vi gjort mer enn vi er forpliktet til, sier WFP-talsmannen Tomson Phiri, som viser til organisasjonens arbeid under koronakrisen.



Phiri peker på hvordan WFP klarte å dele ut matvarehjelp i en situasjon der svært mye annen reisevirksomhet og frakt var innstilt.



På ett tidspunkt var WFP i praksis verdens største flyselskap, ifølge Phiri.



Årets fredspris ble kunngjort under en seremoni på Nobelinstituttet i Oslo fredag formiddag. Nobelkomiteen vil med årets fredspris understreke at hjelp til økt matsikkerhet kan bidra til å bedre utsiktene for fred.



