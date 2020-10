Surfer forsvunnet i Australia – trolig tatt av hai

Et surfebrett funnet er i en bukt i nærheten av Esperance, og det letes etter mannen som brukte det, opplyser politiet. Ambulansepersonell meldte om det antatte haiangrepet fredag formiddag.

I 2017 ble en jente drept av en hai på det samme stedet. I januar i år ble en 57 år gammel dykker tatt av en hvithai. Det ble aldri funnet noe lik etter den hendelsen.

Onsdag var den profesjonelle surferen Matt Wilkinson i nærkontakt med en hvithai utenfor Ballina på østkysten av Australia. En dronevideo viser at haien bare er noen centimeter unna Wilkinsons brett før den plutselig forsvinner.

Haiangrep er forholdsvis sjeldne, men hittil i år har det vært seks angrep med dødelig utfall før fredagens forsvinning. Eksperter sier tallet er uvanlig høyt. I fjor var det ingen dødelige haiangrep, og det var kun ett dødsfall i hvert av de to foregående årene, ifølge Voice of America.

Det finnes rundt 180 haiarter i Australia, men bare et fåtall av dem er en trussel for svømmere, surfere og dykkere. Ifølge havforskere kan havstrømmer og temperaturendringer i vannet gjøre at flere haier kommer inn mot kysten for å finne mat.

Blant tiltakene for å unngå angrep er nett som skjermer strender, overvåking med drone og helikopter og en app som gir informasjon om hvor det er haiaktivitet.

(NTB)