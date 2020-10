Da Gjert falt pladask for Tone

Januar 1987: Gjert og Tone møter hverandre

12. mars 1988: Kristoffer blir født.1. juli

3. september 1988: Gjert og Tone gifter seg.

4. februar 1991: Henrik blir født.

20. april 1993: Filip blir født.

27. januar 1995: Martin blir født.

19. september 2000: Jakob blir født.

11. mai 2006: Ingrid blir født.

2012: Henrik blir europamester på 1500 meter under EM i Helsingfors, og blir nummer 5 på 1500 meter under OL i London.

18. oktober 2013: William blir født.

2016: Filip blir europamester på 1500 meter under EM i Amsterdam.

Mai 2017: Gjert og jeg åpner In Line frisørsalong i Lurabyen.

August 2017: Filip tar bronse på 1500 meter under VM i London.

Juli 2018: Jakob blir dobbel europamester på 1500 meter og 5000meter under EM i Berlin.

September 2019: Tre brødre på startstreken i finalen på 5000meter

Kilde: Utdrag fra boken "Alltid mamma", Aschehoug 2020