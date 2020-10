Paris-Roubaix avlyst

Den prestisjetunge brosteinsklassikeren Paris-Roubaix er avlyst etter anbefalinger fra franske helsemyndigheter. Det bekrefter arrangøren.

Også kvinnenes Paris-Roubaix, som skulle gjennomføres for første gang, avlyses.

Rittet fra Compiegne til Roubaix på brosteinspartier blir også kalt «Helvetet i nord» og skulle opprinnelig gått 12. april, men ble flyttet til 25. oktober på grunn av koronapandemien.

– Med anmodning fra lokale helsemyndigheter og helseminister Olivier Vèran etter at regionen Lille ble satt i koronaberedskap torsdag vil ikke Paris-Roubaix bli avviklet, heter det i en pressemelding.

– Det er litt dumt

Belgieren Philippe Gilbert vant i fjor. Ingen nordmenn har noen gang vunnet rittet på 259 kilometer, noe Alexander Kristoff hadde ambisjoner om å gjøre noe med.

– Det er hovedmålet i år. Da røk det. Det er litt dumt, men samtidig har man fryktet dette ettersom flere ritt har blitt avlyst, sier Kristoff til TV 2.

- Det er litt kjipt når du er her nede for jeg var veldig innstilt på å kjøre. Men Roubaix kunne blitt veldig kaotisk. Hvis det hadde blitt regn så hadde det blitt episk for publikum, men forferdelig for rytterne når folk sklir i hytt og pine, fortsetter Kristoff.

Han er nå på plass i Belgia, der syklet Brabantse Pijl tidligere i uken og skal delta i Gent-Wevelgem, som han vant i fjor, søndag.

– Jeg har lagt opp sesongen for å prøve å gjøre det bra i denne perioden. Nå blir det litt lite løp for å komme helt inn i rytmen som jeg trenger for å komme i skikkelig form.

– Mer redd for å krasje

Foreløpig ser det ut til at Flandern rundt, som Kristoff vant i 2015, går av stabelen som planlagt 18. oktober.

– Heldigvis går Flandern foreløpig som normalt. Det er jo der jeg pleier å prestere best, sier Kristoff.

– Føles det utrygt at Flandern og Gent-Wevelgem foreløpig går som planlagt?

– Jeg føler meg ikke utrygg. I Tour de France var det ingen positive prøver for rytterne, så det er ikke koronaviruset jeg er mest redd for. Jeg er mer redd for å krasje.

Samtidig med at avlysningen ble kjent, kunne arrangøren meddele at neste års Paris-Roubaix skal gjennomføres 11. april.