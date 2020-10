Dette er status i debatt-kaoset

ABC News bekrefter at de arrangerer et town hall-møte med Joe Biden 15. oktober. Samtidig har presidenten fått klarsignal til å vende tilbake til offentlige oppgaver lørdag, og Trump-kampanjen mener debatten bør foregå slik den i utgangspunktet var planlagt.

Torsdag rådet full forvirring rundt avviklingen av den andre presidentdebatten i årets valgkamp. Fortsatt er det uklart om og hvordan debatten vil foregå.

I utgangspunktet begynte det hele da president Donald Trump testet positivt for koronaviruset.

Hvordan skulle man da på en sikker måte få gjennomført den andre debatten – og burde man i det hele tatt gjøre det dersom presidenten er syk?

Virtuell debatt

Torsdag opplyste derfor den amerikanske komiteen for presidentdebatter at den andre presidentdebatten skulle gjennomføres via videooverføring.

De to presidentkandidatene skulle dermed ikke møtes ansikt til ansikt. Moderator Steve Scully, skulle derimot fortsatt gjøre sin jobb fra Miami som planlagt.

Men kort tid etter at nyheten om videodebatten kom, stilte Donald Trump opp i et Fox-intervju, der han gjorde det klinkende klart at noe sånt er uaktuelt for ham.

– Jeg kommer ikke til å kaste bort tiden min på en virtuell debatt. Det er ikke det debattering handler om, sa han blant annet.

Ville forskyve

Senere samme kveld opplyste Trumps valgkampsjef Bill Stepien at Trump-kampanjen vil forskyve begge de to siste presidentdebattene med en uke hver.

På den måten ville debatten som skulle gått av stabelen 15. oktober, bli satt opp 22. oktober, mens debatten som allerede var planlagt for 22. oktober, ville gått 29. oktober – kun fem dager før valget.

Senere torsdag kveld gjorde imidlertid Kate Bedingfield, Joe Bidens valgkampsjef, det klart at dette ikke er aktuelt for demokratenes leir.

Hun sa i en uttalelse at Biden går med på å møtes til debatt 22. oktober, men ikke å forskyve noen debatt til en senere dato enn dette.

– Trumps uberegnelige oppførsel gir ham ikke rett til å omskrive kalenderen og finne nye datoer etter sitt eget forgodtbefinnende, sa hun blant annet i en uttalelse.

Town hall-møte

Den andre presidentdebatten 15. oktober skulle være en såkalt town hall-debatt, der velgere får stille spørsmål til kandidatene.

Ettersom Donald Trump nå nekter å delta i en virtuell debatt, skal Biden gjennomføre et eget town hall-møte i stedet, skriver Washington Post.

– Alle presidentkandidater har siden 1992 deltatt i et slikt arrangement, og det vil være synd om Donald Trump blir den første som nekter, sa Kate Bedingfield torsdag.

ABC News har bekreftet at de skal arrangere dette møtet, som nyhetsanker George Stephanopoulos skal moderere i Philadelphia.

Legen med grønt lys

Natt til fredag norsk tid meldte Bill Stepien at Donald Trumps lege Sean Conley har klarert presidenten for offentlige arrangementer denne helgen, og at debatten dermed bør finne sted som planlagt.

– Lørdag er det ti dager siden diagnosen, og basert på diagnoseringen vi har gjort, forventer jeg at presidenten trygt kan vende tilbake til offentlige oppgaver igjen da, heter det i en kunngjøring fra Conley.

Ifølge legen har Trumps helsetilstand vært stabil etter at han ble utskrevet fra sykehuset og vendte tilbake til Det hvite hus mandag kveld.

Conley opplyste ikke om Trump har testet negativt for koronaviruset, noe Demokratene har krevd svar på.

Intervju

Noen timer etter at Conley ga grønt lys for Trumps helsetilstand, stilte presidenten opp i nok et Fox-intervju. Der hevdet han å være i fin form og at han planlegger å stille på valgkampmøte i Florida lørdag.

Presidentens stemme var hes og han måtte gjentatte ganger avbryte på grunn av hosting under intervjuet. Selv hevdet han å være i fin form.

– Jeg er nok det mest analyserte mennesket i verden akkurat nå, sa Trump, som la til at han trolig vil bli testet på nytt for koronasmitte i løpet av fredagen.