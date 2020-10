Politiet møtte britisk ekspert – skal granske trusselbrevet på nytt

Det får TV 2 opplyst.

Britiske Tim Grant ved Aston University i Birmingham er en av de lingvistene i verden som har mest erfaring med å analysere tekster i kriminalsaker.

– Ettersom trusselbrevet er etterlatt av personer som har noe med saken å gjøre, er det selvsagt et sentralt spor å undersøke. Undersøkelsene av brevet er et pågående etterforskingsskritt, skriver politiinspektør Agnes Beate Hemiø i en e-post.

Etter det TV 2 får opplyst, jobber politiet med å finne norske språkeksperter som kan arbeide med Grant.

SØKER SVAR: Politiinspektør Agnes Beate Hemiø og resten av etterforskningsledelsen i Lørenskog-saken søker utenlandsk ekspertise for å finne ut mer om brevskriveren. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

En utfordring ved dette er, slik TV 2 forstår det, å finne en lingvist som ikke har lest hele eller deler av trusselbrevet, ettersom flere medier har gjengitt brevet ordrett.

– Politiet har tatt kontakt med personer med kompetanse på lingvistikk, men vi kan av hensyn til etterforskningen ikke uttale oss nærmere om hvilke undersøkelser som gjøres, sier Hemiø.

Vil vite hvem som skrev

For politiet er det viktig å få svar på følgende spørsmål:

Er det en nordmann eller en utlending som har skrevet brevet?

Kan det være ord og uttrykk i brevet som på andre måter kan bidra til å identifisere forfatteren?

Ifølge Tom Hagens forklaring til politiet lå brevet på en stol i yttergangen, sammen med flere av Anne-Elisabeth Hagens personlige eiendeler. Brevet lå ifølge milliardæren i en konvolutt.

«VI HAR DIN KONA ANNE-ELISABETH. OM DU VILL SEE HENNE IGJEN. DU VILL LESE OG FØLG INSTRUKSTIONER PERFEKT», lyder den første setningen.

FØR AVHØR: Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone, men han nekter for å ha noe med forsvinningen å gjøre. Foto: Frode Sunde / TV 2

I brevet forklares Hagen hvordan han, ved å utbetale små summer bitcoin, kan kommunisere med motparten, som ønsker at han skal betale ni millioner euro i kryptovalutaen monero. Hvis ikke vil de drepe kona hans.

Umiddelbart fikk politiet flere språkvitere til å se på brevet. Rapporten deres konkluderte ifølge TV 2s opplysninger med at forfatteren trolig var utenlandsk.

– Ikke brukt Google

Etter hvert som brevets innhold har blitt offentliggjort, har flere språkeksperter uttalt at de mener at brevet virker å være skrevet av en nordmann som gir seg ut for å være utenlandsk.

Språkprofessor Jan Terje Faarlund ved Universitetet i Oslo har lest brevet.

Han forklarer at en tekst ofte kan si noe om en persons alder, yrke, utdanningsbakgrunn og kanskje hvilken landsdel en kommer fra.

Faarlund sier til TV 2 at brevforfatteren trolig ikke har brukt et oversettelsesprogram eller en ordbok.

EKSPERT: Professor Jan Terje Faarlund mener at brevskriveren har norskkunnskaper. Foto: Magnus Braaten / TV 2

– Ved bruk av Google translate ville det vært færre feil og en annen type feil, mens ved bruk av ordbok ville det vært mange flere grammatiske feil, feil oppbygde setninger og bøyningsfeil, sier han.

Faarlund sier også at dersom det er en utlending som har skrevet brevet, så har vedkommende tilegnet seg en viss grad av norskkunnskaper.

– Enten et innføringskurs for innvandrere i Norge eller et sted i utlandet. Men der lærer de ikke den type avanserte, litt byråkratiske eller litterære uttrykksmåter som man kan finne noen steder i dette brevet, så vidt jeg kan skjønne, Faarlund.

Han mener derfor det er sannsynlig at brevforfatteren behersker norsk språk bedre enn det vedkommende gir inntrykk av.

Det at Faarlund og flere andre eksperter mener det motsatte av språkforskerne politiet tidligere har brukt, er én av årsakene til at politiet nå ønsker en ny analyse fra den britiske eksperten.

Leter etter ukjent mann

Politiet mener at Tom Hagen har drept eller medvirket til å drepe sin egen kone, og at det aldri har funnet sted en kidnapping. De mener at hele saken bærer preg av en «planlagt villedning».

Milliardæren er siktet i saken, men Eidsivating lagmannsrett besluttet å løslate Hagen fordi de mente at bevisene ikke var sterke nok. Etter mange måneder med undersøkelser fikk Tom Hagen flytte hjem til Sloraveien 4 i september.

I tillegg til å gjøre nye brevanalyser jobber også politiet med å finne ut hvem den såkalte «Metro-mannen» er. Vedkommende er fanget opp ved Metro senter, altså ikke langt fra ekteparets bolig, i tiden etter det siste sikre livstegnet fra Anne-Elisabeth Hagen.

– Politiet har fått et titalls tips om hvem mannen kan være. Alle tipsene er sjekket ut, uten at det har brakt oss nærmere en identifisering. Vi er derfor fortsatt interessert i tips som kan bidra til at mannen identifiseres, sier politiinspektør Hemiø.