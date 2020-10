Mathilde (18) bergtok TV-seerne – ett år senere fikk hun diagnosen som snudde livet på hodet

Sangeren ble spådd en lysende fremtid etter seieren i «Idol jr», men ett år senere fikk hun diagnosen paranoid schizofreni.

– Schizofreni, det er syn og hørsel som ikke er der. Paranoid, da har du ikke forståelse for verden på samme måte som alle andre, sier hun til God kveld Norge.

Tung periode

Hun forteller at diagnosen gjorde livet hennes vanskelig.

– Det ble kjedelig og tungt. En dag føltes ut som et år. Det var en sakte og vanskelig tid.

Sykdommen gjorde at Alden måtte ta en pause den normale hverdagen. Dette betød at også musikkarrieren ble satt på vent.

– Det tok veldig mye av fokuset mitt. Det var ikke noe jeg ønsket, men sånn er det. Jeg fikk ikke fokusere på det jeg egentlig ville fokusere på.

VANT: Her hadde Alden nettopp fått høre at hun vant sangkonkurransen. Foto: Arkiv

Ble skrytt opp i skyene

I 2014 vant Alden «Idol jr» på TV 2. I denne perioden skrøt både musikere og TV-tittere henne opp i skyene, og «Idol jr»-dommerne Alejandro Fuentes og Alexander Denstad With var fulle av lovord.

Fuentes mente Alden var noe av det råeste han hadde sett og et talent uten like. Denstad With sa at hun leverte «noe av det beste jeg har hørt i «Idol», noensinne – uansett alder».

– Det var store ord og vanskelig å ta imot, men det var bare skikkelig fint! «Idol jr» var en kjempepositiv opplevelse som jeg ikke angrer et sekund på.

Ønsker å normalisere

Nå, seks år senere, er hun 18 år gammel. Hun ønsker å åpne opp om sykdommen, og håper det kan hjelpe andre som sliter med det samme som henne.

Fakta om ulike typer schizofreni Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse som preges av hallusinasjoner og vrangforestillinger. Dette fører til endret oppfattelse, og endring av tanker, følelser og handlinger. Ofte medfører plagene sosial tilbaketrekking og svekket sosial fungering. Schizofreni forekommer hos cirka 3 til 5 per 1000 personer i Norge. Cirka 10.000 personer er til enhver tid i behandling for schizofreni i Norge. Ulike typer schizofreni Paranoid type: En slik pasient har vrangforestillinger og hørselshallusinasjoner, men har en tilsynelatende normal atferd. Vrangforestillingene innebærer ofte at de blir forfulgt eller at de er en stor person (for eksempel Jesus). De kan uttrykke sinne, virke fraværende, ha angst, være kranglevorne.

Desorganisert type: En slik pasient er karakterisert ved uklar tale, forvirret atferd, en flat eller upassende personlighet. De kan le av at trafikklys skifter farge eller til noe som ikke har sammenheng med det de sier eller gjør. Deres uorganiserte atferd kan forstyrre normale aktiviteter som å dusje, kle på seg eller lage mat.

Kataton type: Disse pasientene er karakterisert ved bevegelsesforstyrrelser. De kan stå helt urørlige i lang tid, for så å bevege seg over hele plassen. De kan unnlate å si noe på mange timer. Så kan de begynne å gjenta alt du sier eller gjør. Atferden er tilsynelatende endeløs.

Udifferensiert type: Dette er en pasient som har noen trekk fra alle de overnevnte, men ikke nok til at man kan definere det som en bestemt type schizofreni.

Udifferensiert type: Dette er en pasient som har noen trekk fra alle de overnevnte, men ikke nok til at man kan definere det som en bestemt type schizofreni.

Resterende type: En pasient som har hatt minst én episode med schizofreni, men vedkommende har ikke hatt nok symptomer til at man kan definere hvilken type det er. Legen mener pasienten har schizofreni, men trenger å observere mere av pasientens atferd før den endelige diagnosen stilles.



– Jeg syns det er mye fordommer. Jeg følte at jeg ikke kunne fortelle det til andre. Spesielt yngre folk på min alder forstår ikke sykdommen, sier hun, og fortsetter:

– Jeg har bestemt meg for å være ærlig om diagnosen. Jeg har opplevd at folk ikke har forstått sykdommen. Jeg vil at dette skal bli noe man kan snakke om, og at andre skal kunne snakke om det. Jeg tenker at hvis jeg snakker om dette, kan kanskje andre tørre å snakke om sin psykiske lidelse.

I dag plager ikke sykdommen henne noe nevneverdig, unntatt at hun må passe på å unngå unødvendig stress. Hun har også noen bivirkninger på medisinene og kan ikke jobbe så mye tidlig på dagen.

Mistet venner

Alden sier at hun har mistet noen venner etter de fikk vite hun hadde schizofreni.

– Jeg har opplevd at folk har trukket seg unna meg og sett på meg som om de er redde for meg.

Musikken ble en slags terapi for den unge artisten, og nylig slapp hun låten «On the table». Hun sier at det å skrive låter og høre på musikk var en måte å rømme fra det vonde hun gikk gjennom.

– Låten handler om å gi alt til en person, og håpe at den personen gjør det samme tilbake. Låten handler litt om hvordan jeg er.

Avslutningsvis ønsker hun å takke foreldrene som har hjulpet henne gjennom både opp- og nedturer.