Tine Hartz (33) motivlakkerte for to år siden et Top Gun-motiv på panseret til farens Chevrolet Corvette. Pappa, Tor Egil Gravbråten (53), er en stor fan av filmen, og hadde selv fått velge hva som skulle pryde panseret. Da var det ingen tvil.

Bildet av Tom Cruise, Kelly McGillis og det amerikanske flagget fikk for kort tid siden en helt ny verdi – etter at Tom Cruise selv signerte både panser og dashbordet i bilen.

Det ble mye oppmerksomhet i kjølvannet av stjernemøtet. Tine har nesten ikke fått "landet" etter alt som har skjedd.

– Det tok 10 dager før det virkelig gikk opp for meg. Da vi startet, virket det helt umulig. Men så fikk vi møte han i over en halvtime – og vi fikk to signaturer. Helt utrolig, sier hun.

Vil motivlakkere hele bilen

Hun driver sitt eget firma, Hartz Design, og har siden vestlandsturen fått en rekke spennende henvendelser.

– Jeg har blant annet fått en kunde som ville motivlakkere hele bilen sin. Det å bruke airbrush-teknikk på en hel bil er veldig krevende, og tar mye tid. Så det er store prosjekter, forteller hun.

Hun brukte to måneder på panseret på Corvetten.

– Nå var jo det mitt første airbrush-jobb, så den neste vil ikke bli like tidkrevende. Men uansett er dette noe som krever mye tid og fokus. Det har også kommet noen henvendelser rundt hjelmer og MC-er, forteller Tine.

Huldra heter bildet Tom Cruise har fått. Han har fått trykk nummer 2 av bildet.

Fikk en uventet telefon

Allerede dagen etter møtet i Åndalsnes, fikk Tine oppringning fra et ukjent nummer.

– Det viste seg å være noen som står Tom Cruise veldig nær. Han hadde bedt vedkommende sjekke at vi kom oss trygt hjem med bilen. Det var hyggelig, sier hun.

Kontakten har hun opprettholdt. Og nylig kom DHL på døren hennes i Vikersund, sendt av teamet til Tom Cruise, for å plukke opp et bildet som Tine har laget.

– Jeg er veldig glad for at han ville ha det. Da føler jeg at jeg får gitt litt tilbake for at han tok seg tid til å møte oss.



Blitt "venn" med datteren til Tom Cruise

Hun har dessuten fått en ny "venn" på Instagram. Nemlig Bella Kidman Cruise. Og ja, du gjetter helt riktig. Det er datteren Tom Cruise fikk med sin tidligere kone, Nicole Kidman. Hun er også kunstner.

– At hun sendte meg en henvendelse på Instagram, var utrolig hyggelig. Så nå følger vi hverandre. Vi har blitt enige om å ta en "kunstner-session" hvis hun er i Norge, forteller Tine.

Bilinteressert

At Tom Cruise satte pris på Chevroleten til Tor Egil, er kanskje ikke så overraskende. Han er en stor bilentusiast. Gjennom årene har han eid en rekke spesielle kjøretøy, blant annet flere Chevrolet Corvetter.

En stund kjørte han for eksempel rundt i første generasjon Corvette – en lekker 1958-modell.

– Under innspillingen av Top Gun, fikk jeg disponere en Corvette av produksjonsselskapet. Jeg elsket den bilen – og kjørte mye. Men da de fikk vite at jeg tok donuts med den, ble jeg bedt om å roe ned litt, fortalte Cruise humrende under møtet med Tor Egil og Tine.

Tom Cruise kjøte en svart Bugatti Veryon - den gangen det var verdens raskeste bil.

Verdens raskeste

Her er noen av de andre bilene Tom Cruise har eid:

Ford Mustang Saleen S281: Samme modell ble brukt i Mission Impossible III. Cruise fikk en av kun 100 produserte.

Bugatti Veyron: Selvsagt måtte han ha verdens raskeste bil. Cruise kjørte ofte rundt i sin svarte Veyron – en bil med over 1.000 hestekrefter.

Mercedes-Benz S-klasse: Ja, selvsagt, tenker du kanskje, igjen? Dette er jo det foretrukne kjøretøyet for veldig mange rike og kjente mennesker.

I tillegg kan vi jo trekke fram modeller som Porsche 911, Chevrolet Chevelle SS og Buick Roadmaster (bilen fra filmen Rainman).

