Equinor-rapporten: Refser ledelsen for pengeskandalen

Like etter klokken 10.30 offentliggjorde Equinor hovedfunnene i granskningsrapporten, som har ettergått selskapets investeringer i USA.

Olje- og energiminister Tina Bru (H), som er Equinors største eier, har haste-avlyst sitt program fredag på grunn av fremleggelsen av granskningsrapporten.



– Vi har pekt på klare svakheter og mangler ved internkontrollen tilbake i tid. Siden oppkjøpene i USA er mye endret i Equinor, men vi ser også at det fortsatt er rom for forbedring. Vi har derfor gitt noen anbefalinger, som har det til felles at de handler om hvordan Equinor foretar oppkjøp og integrerer nye enheter utenfor kjernevirksomheten, sier utvalgsleder Eli Moe-Helgesen.



Granskningen slår fast at:

Styret og ledelsen burde ha sett og grepet tak i utfordringen tidligere.

Equinors vekststrategi førte til for lite fokus på verdiskapning og kontroll. Aktiviteten i den landbaserte virksomheten økte raskere enn det viktige støttesystemer kunne håndtere.

Selskapets oppfølging burde vært sterkere, og reflekterte ikke i tilstrekkelig grad risikobildet til denne virksomheten.

Ledelsen hadde begrenset erfaring innenfor landbasert virksomhet i USA og det var manglende kontinuitet i sentrale roller. Dette hadde en negativ påvirkning av selskapets oppfølgning og drift av denne virksomheten.

Siden 2014 er det iverksatt omfattende forbedringstiltak som også ble rapportert til styret. Dette har bidratt til at internkontrollen i USA i dag er vesentlig forbedret.

Om Internrevisjonsrapporter relatert til USA og internasjonal virksomhet:

Relevante funn og aksjoner fra internrevisjonsrapporter relatert til Equinors virksomhet i USA og internasjonale virksomhet for øvrig, er fulgt opp og lukket av selskapet, med enkelte unntak hvor forbedringsarbeid fortsatt pågår.

Haste-avlyser program

Olje- og energiminister Tina Bru (H) skulle etter planen besøke Lundin Norways lokaler på Lysaker i Oslo fredag ettermiddag.

Men i går, torsdag, ble Bru og departementet hennes orientert av ledelsen i Equinor om innholdet i granskningsrapporten som har ettergått selskapets investeringer i USA.

Fredag morgen får TV 2 opplyst at oljeministeren haste-avlyser sitt offisielle program for fredag. Årsaken er Equinors rapport-fremleggelse.

Equinor, tidligere Statoil, har Den norske stats som sin største eier. Og det er olje- og energiministeren som utøver eierskapet på vegne av regjeringen.

Tapte 200 milliarder

Dagens Næringsliv har avdekket at selskapet har tapt 200 milliarder kroner på investeringer i løpet av de siste 20 årene.

I etterkant av avsløringene, leide Equinor inn statsautorisert revisor og partner i PwC, Eli Moe-Helgesen, til å gjennomgå utenlandsinvesteringene.

Ledelsen i Equinor, med avtroppende konsernsjef Eldar Sætre, påtroppende konsernsjef Anders Opedal, så vel som styreleder Jon Erik Reinhardsen, var til stede. Det var også representanter fra revisjonsselskapet PwC.

Samtidig som fredsprisen

Funnene i rapporten skal presenteres av Moe-Helgesen på en pressekonferanse fredag klokka 11. Dette er på samme tid som kunngjøringen av Nobels fredspris skjer.

– Jeg var rett og slett ikke oppmerksom på at Nobelprisen annonseres samtidig. Vi har ønsket å legge fram denne rapporten åpent og gjøre det så raskt som vi kan, sier informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor til NTB.

Han understreker at det er viktig for Equinor å legge til rette for at Stavanger-baserte medier kan dekke virksomheten tett.

– Vi har satt et tidspunkt på dagen som gjør det mulig for journalister i Stavanger som følger oss tett, å reise på dagen og komme til pressekonferansen dersom de ønsker det, legger han til.