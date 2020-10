Ny studie: Remdesivir reduserer dødelighet

Det kommer frem i en ny rapport, publisert i The New England Journal of Medicine.

I studien har de gitt 1062 pasienter enten remdesivir som behandling, eller placebomedisin. De som mottok remdesivir ble i gjennomsnitt frisk i løpet av ti dager, sammenlignet med 15 dager hos de som mottok placebomedisin.

Inngått avtale

Konklusjonen er altså at Remdesivir både reduserer restitusjonstiden, altså tiden fra påvist sykdom til man er symptomfri, og til en viss grad reduserer dødeligheten.

Torsdag ble det kjent at EU-kommisjonen har inngått en felles innkjøpsavtale med farmasiselskapet Gilead om kjøp av 500.000 behandlinger med Remdesivir til bruk på covid-19-pasienter.

Rammeavtalen dekker alle EU- og EØS-landene, inkludert Norge. I tillegg er Storbritannia og seks andre land med på den.

Trump-medisin

Landene kan bestille medisinen Veklury – merkenavnet Remdesivir selges under – direkte fra produsenten.

For tiden er dette det eneste medikamentet med godkjenning for bruk i EU i visse sammenhenger. Remdesivir er tillatt i behandling av covid-19-pasienter som trenger oksygentilførsel.

President Donald Trump er blant de som har blitt behandlet med remdesivir da han var innlagt på sykehuset med covid-19.

