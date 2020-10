Lagerbäcks posisjon er ikke et tema hos NFF

Etter tapet for Serbia sa Lars Lagerbäck at han var klar til å tre til side dersom NFF ønsket det. Det ønsker de ikke.

Etter at drømmen om EM var knust fikk Lars Lagerbäck spørsmål om fremtiden sin i jobben.

– Skulle arbeidsgiveren synes at jeg ikke bør lede laget lenger, eller om jeg selv kommer til det samme, så har jeg intet problem med å tre til side. Men det er litt tidlig å sitte her i kveld og snakke om det. Jeg kommer ikke til å avgå i kveld, antar jeg iallfall. Først vil jeg sørge for at vi får to seirer i nasjonsligaen, sa landslagssjefen torsdag kveld.

Men arbeidsgiveren har ingen planer om å få ny landslagstrener. Men fotballpresident Terje Svendsen forstår at spørsmålet kommer opp.

– Det er sånn fotballen er. Det er kort vei mellom å bli geniforklart og bli kalt udugelig. Det var en dårlig kamp i går, så vi er alle naturligvis skuffet, sier Svendsen til TV 2 fredag.

– Det (Lagerbäcks posisjon) er ikke noe tema. Det er det ikke. Det er ikke noe tema som vi diskuterer. Det som er viktig nå er at Lars leder laget. Vi har fire viktige kamper igjen i høst. Først to nå, så to kamper i november igjen. Det er viktig at vi har fokus på de kampene som skal spilles, understreker fotballpresidenten.

– Lagerbäck selv påpekte at det var for tidlig å snakke om posisjonen hans i går kveld. Hva tenker du om det?

– Ja, det var definitivt for tidlig. Han var selv skuffet. Laget var skuffet. Det er ikke noe å legge skjul på at det var en tung kveld etter kampen i går.

– Spilte ikke som vi skal gjøre

For tiende gang på rad går sommerens EM-sluttspill uten norsk deltakelse. Norges marerittrekke i omspill ble forlenget torsdag, med det sjuende tapet av like mange mulige.

– Vi har ikke den mentale styrken som skal til for å håndtere slike kamper, sa Lagerbäck og pekte på Serbias erfaring og spillsikkerhet.

– Vårt problem er at vi får noen dypdykk i visse kamper. Vi så det også i EM-kvalifiseringen mot Sverige og Romania. Noen ganger blir det bråstopp. Selv om motstanderen fungerer bra, må vi ikke bli passive. Vi brukte den lille tiden vi hadde til å forberede hvordan vi skulle framstå, men det hjalp ikke. Vi spilte ikke som vi skal gjøre, forklarte Lagerbäck.