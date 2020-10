Øyunn og Levi vant Sommerhytta – dette skal de gjøre med premien

Etter en jevn finale i Sommerhytta, var det kjæresteparet Øyunn Krogh og Levi Try som gikk av med seieren og vant hytta. – Den kommer til å bli tatt i bruk med en gang, sier paret.

Etter ti uker har tre kjærestepar og far og sønn slitt seg gjennom en utfordrende tid med kjøkkenmontering, flislegging og litervis med maling for realisere hyttedrømmen om sin egen sommerhytte i Lyseren Strandpark, i Ytre Enebakk.

Torsdag skulle vinneren av den fjerde sesongen avsløres i programmet på TV 2.

Til sist var det kjæresteparet Øyunn Krogh (25) og Levi Try (23) som gikk av med seieren.

Se hvordan Krogh og Try reagerte da de vant Sommerhytta øverst i saken.

– Det er rimelig sykt, og veldig uventet. Jeg så ikke for meg at dette kom til å bli resultatet, spesielt mot slutten, sier Try når TV 2 snakker med paret på telefon.

MÅLLØSE: Krogh og Try gråt av glede da det ble klart at de var vinnere av Sommerhytta. Foto: TV 2

Jevn finale

Før finalen hadde både det grønne laget, Krogh og Try, det blå laget, Cornelius Schmith (25) og Mikkel Schmith (65), og det røde laget, Jeanett Fjeldstad (41) og Jerry Johansson (41), tre gullhammere hver.

Det gule laget, Esra Maloku (27) og Arber Topallaj (27) stod med to.

Dermed var det duket for en jevn og spennende finale når dommerne, Lars Fossum, Aina Steen og Finn Schjøll, samt hyttenaboene, skulle dele ut sine gullhammere.

Aller først ble naboenes stemme avslørt.

Ut av konvolutten viste programleder Guri Solberg en gul lapp, hvilket betød at naboenes stemme gikk til Maloku og Topallaj. Dermed var det likt mellom alle parene.

Fossum ga sin gullhammer til far og sønn, Steen ga gullhammeren sin til Fjelstad og Johansson, mens Schjøll ga sin gullhammer til Krogh og Try.

Dermed var det tre lag som stod med like mange gullhammere. For å avgjøre hvem som gikk av med seieren, ble alle nabostemmene telt opp, og det laget som hadde fått flest stemmer av dem, vant.

Kom som et sjokk

Da Solberg viste frem den grønne lappen kunne Krogh og Try slippe jubelen løs.

Try forstod imidlertid ikke at de hadde vunnet hytta, som de selv hadde pusset opp gjennom ti uker.

– Jeg skjønte ikke at det var vår farge. Den så mer blå ut, men det tok ikke lang tid før jeg innså det. Øyunn skjønte det jo med én gang, sier han.

– Det var sjukt når den grønne lappen kom frem, sier hun, og legger til:

– Jeg var helt overbevist om at det var blått eller rødt lag som kom til å vinne.

Før paret gikk inn i finalen hadde de svært liten tro på at det kunne gå deres vei. Try var pessimistisk på om de kom til å vinne, men Krogh derimot hadde en annen følelse.

– Vi var begge innstilt på at vi ikke kom til å vinne hytta. Jeg tenkte at vi ikke kunne bli veldig skuffet, om det skjedde, men jeg hadde nok en større tro enn Levi, på at det kunne gå. Det var noe inni meg som trodde at vi skulle vinne, sier hun.

Try forteller at det gikk opp for han da de skulle levere inn nøklene, at dette var noe de kunne vinne, eller tape.

VINNERE: Levi Try og Øyunn Krogh vant sin egen hytte. Foto: Robert Holand/TV 2

– Alle fortjente det

Paret er glade og takknemlige for forholdet de har fått til de andre deltakerparene.

– Det har ikke vært noen som har fortjent det mer enn andre. Alle har jobbet beinhardt i ti uker, sier Try.

De tre andre parene gratulerer Krogh og Try med seieren.

– Det var selvsagt bittert, men om det ikke skulle bli oss, så håpte vi at de vant. Vi ble veldig glad på deres vegne. De er fantastiske mennesker, så vi unner dem denne sieren, sier Maloku og Topallaj på telefon med TV 2.

Paret ante likevel et håp da de fikk tildelt gullhammeren fra hyttenaboene.

– Den betydde så mye for oss. Det var mer en bare en gullhammer, men en aksept fra naboene om at de ønsket oss som naboer.

Hyttedrømmen blir nå satt på vent, til fordel for leilighetsjakt.

FLEST STEMMER: Arber og Esra fikk hyttenaboenes gullhammer, noe som ble svært følelsesladd for paret. Foto: TV 2

– Som kjærlighetssorg

For Fjeldstad og Johansson var de sikre på å få gullhammeren til Schjøll. Han ga imidlertid sin hammer til Krogh og Try.

– Det var som å få kjærlighetssorg, sier Fjelstad da TV 2 ringer henne.

Hun angrer imidlertid ikke på at de ble med på TV 2-programmet.

ANGRER IKKE: Jerry og Jeanett. Foto: TV 2

– Jeg angrer overhodet ikke. Våre konkurrenter har blitt våre venner. Jeg savner det så mye, og kunne gjort det 100 ganger til, sier hun.

Hun mener det var helt åpent hvem som kom til å vinne.

– Det er likt for alle, og alle fortjente det. Det er jo en konkurranse hvor alt kan snu så fort. Men jeg unner dem alt, og gratulerer dem. De er kjempefine mennesker og bra ungdom, sier hun.

Paret har snakket om å kjøpe hytta for egne penger, men de har ikke konkludert med noe. De ser også på andre steder for å realisere hyttedrømmen, blant annet i Sverige, hvor Johansson er fra.

Ulike meninger

Cornelius meldte på seg selv og faren Mikkel, for å få en ny start etter noen tøffe år. Han synes alle deltakerparene hadde fortjent seieren like mye.

– Det hadde vært fortjent, uansett hvem som vant. Alle har stått på like mye, og alle har oppnådd samme resultat, sier han.

– Man er jo deppa for at det ikke ble oss, men det handler ikke om at noen andre fortjente det mer.

Mikkel derimot er av en annen oppfatning enn sønnen.

– Øyunn og Levi leverte det dårligste arbeidet av alle hyttene, så jeg synes absolutt ikke det var de som skulle vunnet, sier han.

– Om det ikke var oss, så måtte det enten blitt Jeanett og Jerry eller Esra og Arber. Jeanett og Jerry var utrolig flinke stylingmessig, og var tro til sitt konsept hele veien. Esra og Arber utførte et bedre snekkerarbeid, men gjorde hva dommerne ønsket, stort sett.

Han påpeker at deltakerparene fikk i oppgave å lage en personlig hytte. Det mener han flere la til side.

– Både Esra og Arber, og Øyunn og Levi har gjort slik som dommerne har ønsket hele veien. Det synes jeg er litt trist. Øyunn og Levi vinner fordi de har gjort det på den måten. Jeanett og Jerry, og Cornelius og jeg har kjørt vårt eget løp og gjort det slik vi ønsket å ha det. Vi har gjort hyttene våre personlige, og ikke slik dommerne ønsket.

Han er imidlertid takknemlig for de fine ukene han fikk tilbringe på Lyseren.

– Også setter jeg stor pris på å bli kjent med seks flotte personligheter.

GULLHAMMER: Cornelius og Mikkel fikk gullhammeren av snekker Lars Fossum. Foto: TV 2

Cornelius og Mikkel diskuterte om de skulle kjøpe hytta, men fant ut at det ikke var aktuelt.

– Vi snakket om det, men la raskt fra oss den tanken. Det er mye økonomi i det, og jeg ønsker å komme meg inn på boligmarkedet etter hvert også, sier Cornelius.

Beholder hytta

Sommerhytta-innspillingen foregikk i fjor høst. Vinner-paret sier det har vært vanskelig å holde på hemmeligheten i et helt år.

– Det har ikke bare vært lett å holde det hemmelig, sier Try.

– Hvert fall ikke når det har gått så dårlig i perioder. Da vil man bare skrike til de som ser på at det blir bedre. Våre nærmeste venner og familie fikk jo vite det. Fra starten av har de gitt oss tilbakemeldinger på at det må være tull, og at de ikke trodde vi kunne vinne, flirer hun.

Paret har bestemt seg for å beholde hytta, i stedet for å selge den. Det ser de på som en gylden mulighet for fremtidig bopel.

VINNERE: Krogh og Try hadde kun vært sammen i tre måneder, da Try meldte på paret i all hemmelighet. Foto: Robert Holand/TV 2

– Det som er det villeste er å plutselig få tre millioner i fanget. For oss som er så unge, så er det en større premie, enn å ha et sted å feriere. Pengepremieren og verdien gir oss muligheter, sier Try.

– Vi gleder oss til å bruke hytta, og ta med venner og familie dit. Den kommer til å bli tatt i bruk med en eneste gang. Vi har venner i Ytre Enebakk, så det har vært surt å se hytta stå der, uten å kunne bruke den, sier Krogh.

