Denne annonsen ble for sexy for Facebook – ser du hvorfor?

Frøprodusent The Gaze Seed Companys annonse for sine Walla Walla-løk ble nylig fjernet fra Facebook.

I annonsen kunne man se seks gule løk stablet i en trekurv.

Dette ble alt for sterk kost for Facebooks algoritmer. Annonsen ble slettet, og i en autogenerert melding fikk selskapet beskjed om at annonsen var for sexy.

KASTET UT: Slik så forklaringen selskapet fikk fra Facebook ut. Foto: Jackson McLean

Facebooks algoritmer trodde at løken var nakne bryster eller rumper, noe som ikke er lov på nettstedet.

– Jeg antar at det var noe med den runde formen som kunne bli misforstått som bryster eller noe nakent, sier sjefen for selskapet, Jackson McLean, til CBC News.

Han sier at han fikk seg en god latter av Facebooks forklaring.

– Du må ha en ganske vill fantasi hvis du ser på bildet og får noe seksuelt utav det, sier han.

«Overseksuell»

Lørdag la McLean ut et innlegg på Facebook hvor han skrev dette:

«Fikk akkurat beskjed fra Facebook at bildet for vår Walla Walla-løk er «overseksuelt». Klarer du å se det?».

Kundene fikk seg en god latter, og i kommentarfeltet er det mange som spør seg om hvordan i alle dager det er mulig å forveksle bryster med løk.

I kommentarfeltet har McLean lagt ut flere bildemontasjer for å gjøre narr av algoritmene, deriblant av Kim Kardashians (39) famøse «Break the Internet»-bilde med et par løk plassert over stumpen.

DRISTIG: McLean har blant annet lagt ut denne montasjen av Kim Kardashian med løken plassert på rumpa. Foto: Skjermdump

Ser ikke forskjell på pupp og løk

Han fortalte at han ba Facebook om å revurdere løkannonsen, uten at noe skjedde.

Først etter at lokalavisene begynte å omtale saken, kommer Facebook nå på banen og beklager.

– Vi bruker automatisert teknologi for å holde nakenhet unna appene våre, men noen ganger ser den ikke forskjell på Walla Walla-løk og, du vet..., sier Facebook-talsperson Meg Sinclair til den kanadiske avisa National Post.

Hun forteller at de nå har godkjent annonsen igjen.

– Vi gjenopprettet annonsen og er lei oss for selskapets trøbbel, sier hun.