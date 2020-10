Da Kjell (62) skulle skilles, gikk han til sjefen

Menn topper selvmordsstatistikken i Norge. Samtidig tar menn sjelden kontakt med andre når de opplever livskriser og samlivsbrudd. For Kjell Aage Sørensen var det viktig å snakke med sjefen om sin opplevelse.

På anleggsområdet for den nye Vestfold-banen i Drammen viser Kjell Aage Sørensen rundt på en av brakkene. Vernesko og utstyr som brukes i sprengningsarbeidet i tunnelen står langs inngangen, og det kryr av folk i refleksdekkede oransje arbeidsjakker.

– Her jobber det 120 personer, de fleste menn. Selv om det har kommet noen flere kvinner er det over 90 prosent i anleggsbransjen som er menn, sier Sørensen, som har vært bedriftslege i Veidekke i over 25 år.

Hans jobb er å passe på at de 6000 ansatte trives på jobben, og på brakka går han rundt og hilser på folk.

NESTEN BARE MENN: I anleggsbransjen er over 90 prosent av de ansatte menn. Her utføres sprengningsarbeid i tunnel. Foto: Anine Hallgren/TV2

– Vi blir jo som en liten familie her på brakka, vi lærer å kjenne hverandre ganske godt og jeg tror vi er flinke til å fange opp om noen plutselig oppfører seg annerledes, sier Peder Collett som jobber på brakka.

For bedriftslege Sørensen har nettopp trivsel på jobben også handlet om å snakke om følelser, særlig når noe er vanskelig.

– Det er jo mange som bare biter tenna sammen hvis det røyner på, sier Collett til Sørensen, mens kollegaen Kristian Krey mener menn har blitt flinkere.

– Jeg tror vi er blitt bedre, i hvert fall overfor våre nærmeste er det veldig viktig å være åpen om hvordan det går, men overfor folk på jobben og slikt så er nok kvinner bedre til å snakke om ting enn vi menn fremdeles, sier Krey som sitter på nabopulten på brakka.

Ble skilt

Også bedriftslege Kjell vet hvor viktig det er med åpenhet. Da han skulle skilles gikk han til sjefen sin.

– Jeg tror jeg bare ville at han skulle vite hva jeg gikk gjennom, og forstå at jeg kanskje ikke kom til å levere helt som vanlig, sier Sørensen.

– Hva sa han da?

– Han sa bare: Kjell , jeg hører du er i en tøff fase, men vil du snakke så er jeg her.

– Hva betydde det for deg?

– Det var utrolig godt å få en sånn støtte og varme tilbake, en slags forståelse som den dag i dag gjør at jeg blir varm om hjertet og glad, sier Kjell som opplevde at jobben var veldig viktig i perioden og at hvordan han ble møtt av sjefen bidro til å ville fortsette i bedriften.

Vil redde liv

2 av 3 som tar livet sitt i Norge er menn. Og menn oppsøker sjeldnere hjelp når de sliter ved samlivsbrudd eller andre livskriser.

Helseminister Bent Høie (H) mener mannfolk må bli flinkere til å spørre hverandre om hvordan de har det.

– Bare det å spørre er nøkkelen til å åpne opp for et annet menneske, slik at det slipper litt lys inn i det mørke de går og føler på, sier Høie til TV 2.

SPØR HVERANDRE: Helseminister Bent Høie mener åpenhet blant menn vil redde liv. Foto: Anine Hallgren TV 2

Lørdag 10. oktober er verdensdagen for psykisk helse og en ny kampanje rettes nettopp mot menn. Hvis menn blir flinkere til å åpne opp og snakke sammen kan det redde liv tror helseministeren.

– Det er virkelig verdt å gjøre noe med dette, selvmord er et stort samfunnsproblem og nå har regjeringen en nullvisjon på dette. Hvis vi skal lykkes med det må vi nå frem til menn, sier Høie som er åpen på at han også som mann opplever at det er vanskelig å være åpen om vanskelige ting.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)



Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)



Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)



Helsenorge.no



Sidetmedord.no

– Jeg tror at vi menn snakker mer om den konkrete skilsmissen eller den konkrete gjelden istedenfor å gå inn på hvordan det påvirker oss. Men selv om vi snakker om ting på en annen måte enn kvinner må vi kunne snakke om hvordan vi har det, sier han.

Det er mange år nå siden Kjell Aage Sørensen ble skilt. Men han er fortsatt i samme jobben og har to gode råd til norske menn.

– Snakk om det, se hverandre. Åssen har du det egentlig?, sier Sørensen til TV 2.