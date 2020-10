Nobels fredspris til Verdens matvareprogram

Klokken 11 var verdens øyne rettet mot Oslo, da Den Norske Nobelkomité holdt en pressekonferanse der de fortalte hvem som får Nobels fredspris i år.

– Verdens matvareprogram er den største humanitære organisasjonen i verden som sikrer mat til dem som sulter i verden, sier nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen.

Verdens matvareprogram (WFP) hjelper land som sliter med hungersnød og naturkatastrofer, og driver også en rekke utviklingsprosjekter. WFP hjelper årlig over 86 millioner mennesker i 83 land, ifølge sidene deres hos FN-sambandet.

– Viktig vaksine

Hun understreker at korona-situasjonen har ført til at stadig flere mennesker i verden sulter.

– Kombinasjonen av voldelig konflikt og pandemien gjør at mennesker i mange land nå står ovenfor sult. Inntil vi har en vaksine, er mat den viktigste vaksinen mot kaos, sier hun.

317 organisasjoner og personer var nominert i år. Fristen for å sende inn nominasjon var 31. januar, altså før koronapandemien spredte seg til hele verden.

– Å få på plass matsikkerhet bidrar til å bevare freden verden over. Med årets pris ønsker Nobelkomiteen å rette verdens blikk mot de millionene av mennesker som står ovenfor sult, sier Reiss-Andersen.

Hun understreker at sult og kontroll av matresursser ofte er et våpen i krig.

– Verdens matvareprogram ville vært en verdig vinner av fredsprisen selv uten koronapandemien. Samtidig har pandemien økt behovet for bistand til matproduksjon. Mat er mindre tilgjengelig for enkelte i situasjonen nå. Enkelte har isolert seg selv for å ikke få viruset, og har ikke mat, sier Reiss-Andersen.



Mange favoritter

På forhånd var det flere kandidater som ble løftet fram av forskjellige eksperter.

Norges Fredsråds favoritter var på forhånd den afghanske kvinnerettighetsaktivisten Fawzia Koofi, Reportere uten grenser (RSF) og Komiteen for å beskytte journalister (CPJ), den amerikanske juristen og aktivisten Benjamin Ferencz, New Zealands statsminister Jacinda Ardern og menneskerettighetsorganisasjonen Equal Justice Initiative (EJI) i USA.