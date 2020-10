Helgeværet: Finn frem paraplyen, for nå blir det søkkvått

Et skifte i vindretningen gjør at det milde været forsvinner og nordmenn vil få en forsmak på vinteren i helga.

I slutten av september og starten av oktober var det en mild luftmasse over landet vårt. Det ga milde temperaturer som gjorde at metorologene stusset.

– Vi kan ikke si at vinteren er kommet for godt, men den milde luftmassen forsvinner. Det er nå et skifte i vindretning som gir oss nordlig vind, da vil det bli kaldere til lands, forteller metorolog Stig Arild Fagervik i StormGeo til TV 2.

Et lavtrykk som står rett utenfor Sør-Norge står klar til å farge bakken hvit i helgeværet.

Dekkskift

– Når man kommer opp i høyden så må man belage seg på at bakken er dekket med snø, sier Fagervik.

Dersom du hadde tenkt deg over fjellet i helgen, har meteorologen en klar beskjed.

– Så tidlig som lørdag kommer det nedbør som vil gi ganske mye snø oppe ved fjellovergangene rundt Oslo og Sørlandet. Skal man over fjellet denne helga så må man tenke på dekkvalget, forklarer meteorologen.

Høljregn

For mens det vil snø i høyden kan store deler av Sør-Norge finne frem paraplyen og langstøvlene.

– I nesten hele Sør-Norge, med unntak av deler av Vestlandet vil været bli dominert av regn og ustabilt vær. Lengst sør vil det være så ustabilt vær at det er fare for torden, forklarer Fagervik.

Regnet starter rolig lørdag morgen, og så vil det hølje ned utover lørdagskvelden.

– Det som skjer er at det vil regne stort sett hele lørdagen for Oslo-området og Sørlandet. Deretter vil det intensiveres utover kvelden med skikkelig regnvær med opp mot 25 millimeter i Oslo og resten av Østlandet, forteller meteorologen.

Værbytte

Nord-Norge har den siste tiden hatt mildvær, og selv om det kommer nordlig vind, ser det ut til at vinterkulda lar vente på seg.

– For Trøndelag og Nord-Norge er det en nordlig vind som vil gi bygevær på lørdag. Luften i seg selv er ikke så kald, så den kaldeste lufta uteblir og det blir milde temperaturer fortsatt, opplyser Fagervik.

På søndag blir det likevel verre for den nordlige delen av landet.

– Det nedbøret som kom skyllende innover Sør-Norge på lørdag kveld vil bevege seg nordover. Da vil det bli opphold i Sør- og Østlandet, mens det vil bli regn fra Trøndelag og nordover, forklarer meteorologen.

Selv om det er meldt mye nedbør og snø i helgen, vil det neste uke se lysere ut.

– Det kommer en høytrykksrygg som vil gi mye opphold for stort sett hele landet utover mandagen og inn mot neste uke, sier Fagervik.