København forbyr utleie av elsparkesykler

Det betyr at det i store deler av København ikke lenger vil være mulig å plukke opp en elsparkesykkel fra gata og leie den. Utleie i tett befolkede strøk kan kun skje gjennom et fysisk utleiested.

Teknikk- og miljøborgermester i København, Ninna Hedager Olsen, mener byrommet kan brukes til mye annet enn utleie av elsparkesykler.

– Det er et forbud mot at de skal kunne leies ut fra offentlige arealer, der vi må prioritere bruken. Det kan være benker, uteservering og alt mulig annet, sier hun.

Utleierne av elsparkesykler i København, Voi, Lime og Tier, som alle også er aktive i blant annet Oslo, har vært under hardt press. De har fra før gått med på at brukerne ikke kan sette fra seg doningene i Københavns indre by, og Voi har stengt sine sykler på natta.

