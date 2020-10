Kong Haralds (83) operasjon var vellykket

«Hans Majestet Kongen ble i dag hjerteklaffoperert ved Rikshospitalet. Operasjonen var vellykket, og kongens tilstand er god», skriver kongehuset i en pressemelding fredag formiddag.

Kong Harald vil være sykmeldt ut oktober. Kronprins Haakon utfører de konstitusjonelle oppgavene i kong Haralds fravær.

Kongehuset varsler at de jevnlig vil sende ut meldinger om kong Haralds helsetilstand den kommende tiden.

Fredag ettermiddag 9. oktober klokken 14 vil kongens livlege Bjørn Bendz ha et kort møte med invitert presse på Rikshospitalet for å svare på spørsmål knyttet til inngrepet.

Du kan følge presseseansen direkte på TV2.no og TV 2 Nyhetskanalen.

Kong Harald på vei inn på Rikshospitalet torsdag, dagen før operasjonen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Ny hjerteklaff

Kongehuset skriver at kongen var våken under operasjonen, og at inngrepet som planlagt ble utført via lysken med lokalbedøvelse.

Det var et medisinsk team ledet av kongens livlege, overlege Bjørn Bendz, sammen med overlegene Lars Aaberge og Christian Eek ved Kardiologisk avdeling ved Rikshospitalet, som gjennomførte operasjonen.

– Operasjonen ble utført i et hybridrom – det vil si en blanding av et røntgenlaboratorium og en operasjonsstue. Det ble først lagt inn en midlertidig pacemaker. Deretter ble selve inngrepet utført via en pulsåre i lysken, forteller Bendz.

En ny biologisk hjerteklaff ble satt inn via tilgangen i lyskepulsåren og plassert inne i den gamle klaffen.

– Den gamle klaffen ble således presset ut til siden av den nye velfungerende klaffen. Etter inngrepet ble Hans Majestet Kongen overført til Intensivavdelingen for videre observasjon, sier Bendz.

Kong Harald og dronning Sonja utenfor Asker Kirke i anledning prins Sverre Magnus' konfirmasjon. Foto: Vidar Ruud / NTB

Opererte hjerteklaffen i 2005

Bakgrunnen for fredagens operasjon var at kong Harald i 2005 gjennomgikk en operasjon av hjerteklaffen mellom hjertet og hovedpulsåren, den såkalte aortaklaffen.

Kongens aortaklaff ble da erstattet av en kunstig hjerteklaff, laget av biologisk materiale.

Slike kunstige biologiske hjerteklaffer har en levetid på mellom 10 og 15 år. Det er derfor ikke uvanlig at slike inngrep må gjentas etter noe tid.

Utredninger av kongen har vist at det var nødvendig å erstatte den kunstige hjerteklaffen han fikk i 2005 med en ny kunstig klaff.

Ble innlagt med tung pust

Kong Harald ble innlagt på Rikshospitalet den 25. september etter å ha hatt problemer med tung pust. Kongen ble blant annet testet for covid-19, som ble utelukket.

Mandag 28. september ble han skrevet ut fra sykehuset, mens sykmeldingen hans ble forlenget. Sykehuset fortsatte utredningen etter at kong Harald fikk reise hjem.

– Hans Majestet Kongen har gått til jevnlige kontroller, og utredningen vi har foretatt den siste tiden har vist at dette inngrepet er nødvendig for å bedre kongens pust. Denne typen inngrep gjøres det flere hundre av i året på Rikshospitalet, og de norske operatørene er svært erfarne, sa Bendz i en pressemelding fra kongehuset torsdag.

Kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus under 17. mai-feiringen på Slottsplassen i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB

Helseutfordringer

Kong Harald har hatt helseutfordringer ved flere anledninger det siste året. I desember 2019 måtte kongen stå over flere offisielle oppdrag da han ble sykmeldt med en virusinfeksjon.

8. januar i år ble kongen innlagt på Rikshospitalet på grunn av svimmelhet. Det ble ikke funnet alvorlig sykdom.

I desember 2003 fikk kong Harald diagnosen kreft i urinblæren. 8. desember samme år ble kreftsvulsten fjernet i det legene betegnet som en svært vellykket operasjon.

Etter operasjonen var kongen sykmeldt i flere måneder. I 2005, bare et knapt år etter friskmeldingen, ble han igjen rammet av sykdom. Denne gangen var det en hjerteklaff som sviktet, og kongen måtte gjennom to store operasjoner på Rikshospitalet.

En fredag i november 2017 ble kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon, men var ute igjen mandagen etter i fin form, meldte Slottet.