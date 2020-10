Planla kidnapping og borgerkrig, og ville opprette nytt samfunn

«Alle gode ting må ta slutt», hevder FBI at en av mennene som er siktet for å ha planlagt å kidnappe Gretchen Whitmer, har sagt om Michigan-guvernøren.

Torsdag kveld norsk tid kom nyheten om at totalt 13 personer er siktet for å ha planlagt angrep mot myndighetene i den amerikanske delstaten Michigan.

Flere av mennene knyttes til den høyreekstreme Boogaloo-bevegelsen.

GUVERNØR: Michigan-guvernør Gretchen Withmer. Foto: Bill Pugliano/Getty Images North American/AFP/NTB

Seks av dem er siktet for å ha planlagt å kidnappe Michigan-guvernør Gretchen Whitmer før valget 3. november, skriver AP.

De seks er Adam Fox, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris, Brandon Caserta og Barry Croft.

«Hun har ukontrollert makt akkurat nå. Alle gode ting må ta slutt», skal Adam Fox ha sagt om guvernøren, ifølge FBI.

BAKGRUNN: Flere siktet for planer om å kidnappe amerikansk guvernør.

Nytt samfunn

CNN melder at FBI ble oppmerksomme på planleggingen via en gruppe på sosiale medier, og at de i juni sendte en informant til en samling i Ohio, hvor flere av de siktede deltok.

– Gruppen snakket om å skape et samfunn som følger de ti første grunnlovstilleggene, der de kunne være selvforsynte, heter det i en uttalelse fra FBI ifølge AP.

– De diskuterte forskjellige måter de kunne oppnå dette målet, fra fredfulle tilnærmelser til voldelige handlinger. Flere medlemmer snakket om å drepe «tyranner» eller å «ta» en sittende guvernør, heter det videre.

Også senere i juni møttes flere av mennene for å diskutere planene ytterligere.

Der ble det blant annet snakket om hvordan de skulle ta seg av nødetater under utrykning ved et angrep, og at de ville bruke såkalte molotov cocktails, hjemmelagde eksplosiver, mot politibiler.

De planla også et nytt møte i juli, der de skulle øve på skyting og gjennomføre taktisk trening.

Overvåket feriebolig

Mennene som er siktet for å planlegge å kidnapp Michigan-guvernøren, ville gjøre det fra ferieboligen hennes.

Statsadvokat Andrew Birge i Michigan forteller at mennene planla å lede politiet vekk fra området hvor ferieboligen ligger, ved å detonere eksplosiver flere andre steder – blant annet på en bro der motorveien går.

Ved to anledninger, i august og september, har mennene også overvåket ferieboligen.

Elektrosjokkvåpen

Ifølge AP hadde de siktede planlagt kidnappingen i flere måneder ved trene med militsmedlemmer. Fire menn hadde også planlagt å møtes denne uken for å betale og utveksle eksplosiver og diverse utstyr.

Adam Fox, som beskrives som en lederskikkelse i gruppen, skal også ha kjøpt et elektrosjokkvåpen for å bruke under kidnappingen.

Han har forklart at gruppen ville prøve Gretchen Whitmer for retten – for forræderi.

– Han var anti-politi og anti-myndigheter, sier Brian Titus, som eier butikken over leiligheten hvor Fox har bodd, ifølge AP.

– Han var redd for at landet ville bli kommunistisk og sosialistisk hvis han ikke kjempet for det andre grunnlovstillegget (grunnlovstillegget som sikrer amerikanske borgeres rett til å eie og bære våpen, journ. anm.) og sine rettigheter, sier Titus videre.

Ville starte borgerkrig

I tillegg til de seks som er siktet for kidnappingsplaner, er syv andre personer, som kobles til den paramilitære gruppen Wolverine Watchmen, blant annet siktet for å ha planlagt å ta seg inn i kongressbygningen i Michigan.

De syv er Paul Bellar (21), Shawn Fix (38), Eric Molitor (36), Michael Null (38), William Null (38), Pete Musico (42) og Joseph Morrison (26).

Mennene er også anklaget for å finne adresser til flere ansatte i politiet, samt å komme med voldelige trusler med hensikt om å starte en borgerkrig.

Spanere

Ifølge amerikanske myndigheter ble mennene stanset takket være innsatsen til spanere og informanter.

Ifølge AP var minst tre av de 13 blant væpnede demonstranter som tok seg inn i kongressbygningen i Lansing under en demonstrasjon i april. Det er foreløpig uklart hvem av de 13 det dreier seg om.

De seks som er siktet for å planlegge kidnappingen av Whitmer kan dømmes til livstid i fengsel, mens de syv andre kan måtte sone opp til 20 år.