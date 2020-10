Lazio-stjernen Sergej Milinkovic-Savic kom inn fra benken og senket et svakt Norge. Det har fått folket til å rase, og spesielt landslagssjef Lars Lagerbäck får gjennomgå.

Mange ba om svenskens avgang etter 2-1-tapet.

– Da er vi ferdige med Lagerbäck, enkelt og greit. Vi har en generasjon med faktiske fotballspillere. Vi trenger ikke en trener som er ekspert i å maskere mangel på fotballferdigheter med lange baller og innsats. Vi trenger en fotballtrener. Orker ikke at det her koker bort, skriver odds-ekspert Magnus Barstad på Twitter.

At Lagerbäck nektet å endre spillemåte til tross for at serberne til tider herjet med nordmennene skapte sterke reaksjoner.

– Lars Lagerbäck, takk for at du stabiliserte landslaget og satte de på rett kurs mot suksess, men nå er dett på tide å gå videre. Dette laget trenger en ambisiøs, taktisk flytende trener som kan lede dem fremover. Norge kan ikke la denne generasjonen spillere gå til spille, skriver Ben Wells, som følger norsk fotball tett.

– Denne troppen har riktignok noen store svakheter, men tror aldri jeg har sett en trener på dette nivået som over tid bommer så ofte og så kraftig som Lars Lagerbäck. Nok nå, skriver Thomas Høy.

Kritikk for midtbanevalget

At Norge startet med Stefan Johansen i en kantrolle, med spillere som Moi, Joshua King og stjerneskuddet Jens Petter Hauge på benken, skapte frustrasjon hos mange.

– Året er 2031. Jens Petter Hauge vinner sin tredje Ballon d’Or. Lars Lagerback starter med Markus Henriksen og Stefan Johansen på kant, skriver Twitter-brukeren Forsberg.

– Ble Lagerbäck mobbet av en gjeng med kantspillere på skolen eller noe sånt? undrer Twitter-brukeren Roztad.

TV 2s ekspert Jesper Mathisen var ikke snau i kritikken av landslagssjefen etter kampen, og lot ikke muligheten gå fra seg til å melde litt i sosiale medier heller.

– Vi har ikke vært i nærheten i kveld, og de eneste lagene vi har slått på Ullevaal etter at Lagerbäck ble sjef er lag som Malta, Panama, Færøyene, Kypros og Bulgaria. Utrolig svakt, skriver den tidligere Start-spilleren.