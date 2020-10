– Man kan ikke frikjenne de spillerne vi omtaler som verdensklasse

Norge - Serbia 1-2

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Norges drøm om EM-sluttspill neste sommer gikk i tusen knas med 1-2-tap etter ekstraomganger hjemme mot Serbia torsdag kveld.

Dermed blir det ikke mesterskap på Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, to av europeisk fotballs mest omtalte unge superstjerner det siste året, den kommende sommeren.

– Blytungt

Etter kampslutt på Ullevaal var det en fortvilet og skuffet norsk duo som må svare for hva som hadde gått galt.

– Det er blytungt. Vi er ikke gode nok. Det må vi bare innrømme. Det er fryktelig tungt og vondt, men det er sånn det er, sier Martin Ødegaard til TV 2.

– Det er bare skuffelse i garderoben. Vi hadde en god mulighet til å ta oss til EM, men vi er rett og slett ikke gode nok, tilføyer Braut Haaland.

– Utrolig upresis

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er ikke spesielt imponert over hva de to norske stjernespillerne viste frem mot Serbia. Han mener det er grunn til å forvente mer av Ødegaard og Braut Haaland.

SKUFFET: Martin Ødegaard ble aldri noen trussel for Serbia. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Ja. Soleklart. Erling Braut Haaland har en ekstremt vanskelig oppgave i går, for det å stille spiss i en sånn kamp er vanskelig. Martin Ødegaard har også en vanskelig kamp, men er utrolig upresis de gangene han er involvert. Han er ikke i nærheten av å være den spilleren han var for et år siden, rent formmessig. Han har ikke det samme steget, selvtilliten, pasningene og timingen. Ingenting av det Ødegaard er alle best på stemmer for øyeblikket. Det blir ingen god timing mellom pasning og løp, det blir ingen god presisjon mellom pasning og løp, analyserer Mathisen.

TV 2-kommentator Øyvind Alsaker mener det må være lov til å pirke i prestasjonene til de norske bærebjelkene. Han mener det blir for enkelt å peke på laguttak, Stefan Johansen, Haitam Aleesami og Markus Henriksen. Alsaker mener Ødegaard så ut som han gjorde i Vitesse - før gjennombruddet.

– Man kan ikke frikjenne de spillerne vi omtaler som verdensklasse og som ikke utrettet noe over 120 minutter mot Serbia, sier Alsaker.

– Gode fotballspillere tar for seg. Ødegaard var synlig i små glimt etter pause. Pasningene gikk på tvers og bakover. Han var ikke ambisiøs nok i spillet. Braut Haaland var knapt synlig. Han ble spist levende, særlig av Nikola Milenkovic, sier kommentatoren.

USYNLIG: Erling Braut Haaland fikk lite å jobbe med. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Kristoffer Ajer var ikke god nok i går. Sander Berge var ikke god nok i går. Martin Ødegaard var ikke god nok i går. Erling Braut Haaland var ikke god nok i går. Det må de selv være de første til å innrømme. Noe annet ville vært overraskende, legger han til.

– Hvem som helst kan ta Norge til playoff

Alsaker er minst opprørt over laguttaket. Han mener det var helt naturlig at Tore Reginiussen, Sander Berge og Martin Ødegaard skulle inn på laget. Kommentatoren er mer kritisk til Lars Lagerbäcks kampledelse.

– Hvem som helst kan ta Norge til playoff. Det spiller ingen rolle hvem som er landslagssjef. Det å ta oss videre fra playoff er jobben. Det er det vi trenger en landslagssjef til. Sånn sett har Lagerbäck sviktet. Han har gjort som alle de andre. Han ble hentet fordi han kan dette. Så går det helt galt når det skal avgjøres, resonnerer Alsaker.

Kommentatoren frykter at den unge og lovende generasjonen havner i samme onde sirkel som de tidligere landslagsgenerasjonene.

LEDER DEN UNGE GENERASJONEN: Stefan Johansen har opplevd to playoff-fiaskoer. I 2015 startet han mot Ungarn - i likhet med Haitam Aleesami, Markus Henriksen, Omar Elabdellaoui og Martin Ødegaard. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Slike kamper handler om rutine, erfaring og ro. Det som er trist for norsk fotball er at vi ikke får mestringsfølelsen av å lykkes i en sånn kamp. Erfaringen man høster i mesterskap er unik. Så lenge ingen klarer det, får vi aldri den læringen. Det er en ond sirkel. I Budapest i 2015 var det U21-generasjonen som tok bronse i 2013 som spilte – de som nå er veteraner på landslaget. Fem år seinere skal de lede den nye og spennende generasjonen. Men så lykkes ikke de heller. Det er en kultur som skapes ved at man bryter barrieren å kvalifisere seg for mesterskap. Hvis de hadde lykkes, hadde vi hatt en norsk gullalder på vei, tror Alsaker.

Tror Serbia bevisst angrep Norges venstreside

Det at det norske laget hadde forberedt seg mot serbisk motstand i snart to år, og visste hva som møtte dem på Ullevaal. Det gjør ikke nederlaget enklere å svelge for Ødegaard.

– Jeg har ikke så mange gode svar. Vi har ventet på denne kampen altfor lenge. Jeg tror ikke vi kunne vært så bedre forberedt. Jeg tror ikke vi kunne ladet opp så mye bedre. Vi er for mange som har en dårlig dag, vi sliter kollektivt. Det er dårlig flyt. De vinner helt fortjent. Vi lar liksom dem få kampen akkurat slik de ønsker. De kan stå og stange med de tre stopperne, de kan forsvare seg og de kan komme på kontringer. Det er de bra på. De får matchen veldig der de vil, sier Ødegaard.

Mathisen mener serberne var veldig bevisste på Norges svakheter.

– Serbia har analysert Norge og sett at på venstresiden har vi to rustne spillere. «Der skal vi angripe». Det gjør de fra minutt én, og de bare fortsetter og gjøre det kampen gjennom. Også offensivt. Når Norge skal angripe, er de relativt enkle å ta ut. De har enorm respekt for Braut Haaland, naturligvis, men de hadde jo ingen problemer med å stoppe dem som skulle sette ham i gode posisjoner. Og da er det jo gjort, analyserer han.

Han skjønner godt at det norske folk blir skuffet over at de største stjernene ikke klarer å vise seg mer frem.

– Braut Haaland er jo god i Borussia Dortmund fordi han spiller i et velfungerende kollektiv som spiller en offensiv og fin fotball. Det samme med Sørloth i de klubbene han har vært i, og det har stemt. Da har han hatt en nøkkelrolle og laget har klart å spille på hans styrker. Det igjen er en stor svakhet for Norge, at ikke de klarer å utnytte de styrkene som Sørloth og Braut Haaland har. Og det igjen er jo et bevis for at Lars Lagerbäcks og Perrys offensive filosofi ikke helt stemmer. Hva er tanken når Norge skal angripe? Hva er ideen når Norge skal angripe? Er det for lett å ta dem ut, undrer Mathisen.

TV 2-eksperten tror både Ødegaard og Braut Haaland, som kommer fra en klubbhverdag med verdens beste spillere, kjenner på en oppgitthet.

– Det tror jeg absolutt. Og det synes jeg de bar preg av underveis i kampen også. De så litt oppgitte ut. «Vi fungerer jo ikke. Her blir vi utspilt av Serbia. Hvem skal gå i press? Hvor skal vi angripe? Hvor skal vi slå pasninger? Hvor skal vi løpe? Der virker de rett og slett litt dårlig forberedt. Og når de ikke er forberedt riktig før kampen, så er det jo mulighet til å justere det inn underveis i kampen. Men det klarer de ikke. Det klarer ikke de norske på benken, og det er det som skuffer meg mest. De grepene som ble gjort underveis, eller de grepene som ikke ble gjort underveis. Det må jo være mulig å stoppe 20 innlegg fra samme side, sukker Mathisen.