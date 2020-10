Lagerbäck innrømmer én stor feil

Norges landslagssjef mener det er for tidlig å se langsiktig frem mot VM akkurat nå, og åpner for å tre til side om det er ønskelig.

Norge - Serbia 1-2

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Litt over midnatt natt til fredag trådte en slagen Lars Lagerbäck inn i pressekonferanserommet på Ullevaal stadion.

Nesten en time tidligere hadde han sett drømmen om EM-sluttspill med det norske landslaget bli knust av Serbias superstjerne Sergej Milinkovic-Savic, som scoret begge gjestenes mål i 1-2-nederlaget på nasjonalarenaen.



Nå skal 72-åringen puste nytt liv i og gi fornyet tro på et norsk landslag som nok en gang sviktet da det gjaldt som mest, men Lagerbäck var klar på at det pr. nå er for lang horisont å se til VM i 2022.

– VM er langt fram i tid, og jeg tror ikke vi skal spekulere i det nå. Vi har to Nations League-kamper foran oss, og nå må vi vise karakter og sørge for at vi tar to seire. Den lange veien får vi ta senere, sa landslagssjefen.

Innrømmet en feil i etterpåklokskapens navn

Svensken måtte tåle flere tøffe spørsmål rundt sine prioriteringer i laguttaket, og blant annet på vurderingene som ble gjort da klubbløse Haitam Aleesami nok en gang ble foretrukket på venstrebacken. Lagerbäck forsvarte akkurat det valget, men erkjente samtidig i etterpåklokskapens navn at han hadde gjort en feil.

– Jeg synes ikke han er mer delaktig og ansvarlig i denne innsatsen enn øvrige spillere i laget. De eneste som jeg synes presterer på et veldig bra vis er Rune, som ikke gjør noen feil, og Mathias som kommer inn. Så den store feilen jeg har gjort, om jeg får være «Monday Morning Quarterback», er at vi skulle hatt Mathias fra start, når en ser hvordan han presterer i 2. omgang. Men ellers så synes jeg at det egentlig ikke er noen spillere som presterer så bra som de skal. Vi spiller ikke som vi har forberedt i det hele tatt. Det handler ikke om enkeltspillere, sa Lagerbäck.

72-åringen la ikke skjul på at han syntes det var bittert at Norge ikke spilte opp mot sitt beste mot det som gjentatte ganger ble omtalt som «et lag som er bedre enn oss» i Serbia.

Trer gjerne til side

Svensken skrev under ny kontrakt med NFF etter at EM-kvaliken var over i fjor høst, og har nå en kontrakt som strekker seg til ut VM-kvaliken som innledes i mars. Neste år på denne tiden har ti europeiske gruppevinnere booket VM-plasss, men om den kampen skal kjempes med Lagerbäck ved roret er ikke garantert.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen uttalte etter kampslutt torsdag at «dette laget med denne treneren har ingenting i et EM å gjøre», og den rutinerte landslagssjefen måtte også på pressekonferanse svare på spørsmål om sin fremtid i jobben han har hatt siden våren 2017.

– Skulle arbeidsgiveren synes at jeg ikke bør lede laget lenger, eller om jeg selv kommer til det samme, så har jeg intet problem med å tre til side. Men det er litt tidlig å sitte her i kveld og snakke om det. Jeg kommer ikke til å avgå i kveld, antar jeg iallfall. Først vil jeg sørge for at vi får to seire i Nations League, sa han.

Les også: TV 2-blogger: – Hit, men ikke lenger

De neste oppgavene i Nations League heter Romania og Nord-Irland, på henholdsvis søndag og onsdag på Ullevaal. Begge kampene sendes direkte på TV 2.

Norge har mulighet til å kjempe om gruppeseier som gir opprykk til A-divisjonen og kamper mot de beste i Nations League, men det er først og fremst sluttspillkamper fotballinteresserte nordmenn tørster etter, og neste sommer må folket for tiende gang på rad belage seg på et sluttspill uten norsk deltakelse.

– Vi har ikke den mentale styrken som skal til for å håndtere slike kamper, sa Lagerbäck,og pekte på Serbias erfaring og spillsikkerhet.

Dypdykk

Nederlaget torsdag betyr at Norge nok en gang står utenfor det gjeve selskap, der nå 24 lag skal delta i mesterskapet neste sommer. På direkte spørsmål fra TV 2 om han leder et lag som han selv vurderer som ett av de 24 beste i Europa, var svensken tydelig.

– Ikke utifra kampen i dag. Det gjelder jo å være best når det gjelder. Det er det som har vært vårt problem, at vi har fått noen sånne dypdykk i noen få kamper de siste 2,5 årene. Selv om motstanderen fungerer bra, må vi ikke bli passive. Vi brukte den lille tiden vi hadde til å forberede hvordan vi skulle framstå, men det hjalp ikke. Vi spilte ikke som vi skal gjøre, sa Lagerbäck.

Oppgjøret kunne på mange måter minne om det som ble prestert mot Østerrike i Nations League i september, da et passivt Norge røk 1-2 og samtidig mistet sin solide hjemmebanestatistikk med Lagerbäck ved roret.

Da slo man umiddelbart tilbake og knuste Nord-Irland 5-1 på bortebane kun få dager senere, og nå lurer Lagerbäck på om laget lot seg påvirke av all rosen etter den imponerende seieren i Belfast.

– Laget ble løftet til skyene etter det, og vi må lære å håndtere slikt. Ellers får vi aldri suksess. I dag var angrepsspillet stillestående, og vi lå helt feil i forsvarsarbeidet, sa svensken.

Det synspunktet hadde han på sett og vis også formidlet overfor TV 2 en drøy halvtime tidligere.

– Jeg tror våre supportere har overvurdert oss og kanskje fremfor alt i det siste undervurdert Serbia. Det er et veldig erfarent og rutinert lag. Vi blir litt bedre etter hvert, men totalt sett vinner de fortjent. Man kan ikke si noe annet, sa Lagerbäck da.

«Drømmer»

Lagerbäck gjorde seks bytter underveis, uten at noen andre enn Normann i praksis klarte å sette virkelig preg på kampen.

– I pausen bestemte jeg at jeg ville ha Mathias' egenskaper. Josh (King) ble satt inn for hans offensive ferdigheter. Ellers var de fleste byttene fordi spillere var trøtte. Martin (Ødegaard) var helt ferdig, Tore (Reginiussen) og Omar (Elabdellaoui) også.

I desember trekkes VM-kvalifiseringen, og i mars spilles de første kampene. 13 europeiske lag kommer til VM (ti direkte, tre via andreplasser i gruppene og/eller Nations League-suksess), mens det er 24 deltakere i EM-sluttspillet.

– Vi er et ungt lag, men vi må se realistisk på situasjonen og ikke begynne å drømme om VM nå. Nå handler det om Nations League, og vi må prøve å forbedre oss, sa Lagerbäck.

(TV 2/NTB)

Norges kalender videre i høst, (alle kamper direkte på TV 2):