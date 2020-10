Se sammendraget fra kampen øverst!

Nok engang sviktet Norge når det gjaldt som mest.

EM i 2000 var forrige mesterskap landslaget var med i. Fire ganger har de vært nære etterpå.

2003, 2005, 2015 og 2020. Alle disse fire gangene har Norge sviktet i playoffen.

– Vi svikter i de avgjørende situasjonene. Vi har sagt før at vi skal lære, men det holder ikke bare å si det. Det er i disse kampene man må vise at man er god nok, sier Sander Berge til TV 2 etter tapet mot Serbia.

Til tross for sin unge alder har Sander Berge (22) vært en del av landslaget i tre år. En som har vært med litt lengre er keeper Rune Almenning Jarstein. 13 år etter debuten i 2007 sto Rune Almenning Jarstein sin viktigste kamp for Norge.

– Vi svikter litt når det gjelder. Det har vi dessverre gjort i mange år. Dette var en god mulighet til å komme til et sluttspill, jeg er så skuffet, sier Rune Almenning Jarstein, som selv satt på benken mot Ungarn i 2015.

Tror det blir hardt å nullstille før Romania-kampen

Allerede søndag er det ny kamp for Norge. Da venter Romania på Ullevaal i Nations League. EM-drømmen er død, nå er det VM i 2022 som gjelder.

– Det er kamp igjen om et par dager. Vi er nødt til å nullstille, men det blir hardt. Forhåpentligvis klarer vi å komme oss til mesterskap i fremtiden, sier Erling Braut Haaland til TV 2.

Landslagssjef Lars Lagerbäck var i likhet med spillerne en slagen mann etter nederlaget.

– Her møtte vi et veldig bra lag, og du må gjøre alt rett hvis du ikke skal bli straffet. Jeg vet ikke om det var en overvurdering av våre gutter. Det var så mye positivt og forventninger igjen. Om man skal være snill, så kan vi si at de ville for mye. De var ikke smarte nok, sier Lagerbäck.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt var enig i at kanskje forventningene til landslaget var for store.

– Her blir det en mental jobb å reise seg opp igjen. Vi har selvfølgelig et ungt, spennende lag. Vi har potensielle superstjerner her ute, men da en skulle vise det var det «nada». Det var null. Det må også være veldig tungt for dem. Jeg tror nok vi er skyldige i en hype.

–Spørsmålet var om det var det Norge som stilte opp mot Nord-Irland eller det som stilte opp mot Østerrike som ville møte opp her i dag, og dessverre så var det laget som spilte mot Østerrike i kvalitet, sier Thorstvedt.