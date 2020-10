Denne firkløveren har startet boyband

GOD KVELD NORGE (TV 2): En felles opptreden under Allsang på grensen ga mersmak for de fire artistene. Nå har de startet boyband og lover fest og matchende antrekk.

Norges ferskeste boyband «Landeveiens helter» består av artistene Rune Rudberg (59), Stian Thorbjørnsen (38), Dag Ingebrigtsen (61) og Lars Erik Blokkhus (42).

Firkløveret har møtt hverandre ved flere anledninger på festivaler i Norge, men fant sammen da de covret DDE's slager «Her blir det liv» sammen under årets Allsang på grensen.

Det ga mersmak:

– Vi følte vel kanskje at det var på høy tid med et helnorsk boyband, sier Stian «Staysman» Thorbjørnsen til God kveld Norge.

Rudberg er countryartist og har sunget solo gjennom store deler av sin sangkarriere og er blant annet kjent for slageren «Ut mot havet». Ingebrigtsen startet karrieren sin i popgruppa «The Kids» som blant annet har laget låta «Forelska i lærer'n».

Blokkhus er best kjent fra rockebandet «Plumbo» og ikke minst for låta «Møkkamann». Thorbjørnsen er både artist og TV-personlighet. Han har laget flere låter under eget artistnavn «Staysman», og har tidligere sunget pop-låter sammen med artist «Lazz» med sanger som for eksempel «En godt stekt pizza».

Håper bandnavnet er fortjent

Navnet «Landeveiens helter» kommer av at de som artister har reist i Norge på kryss og tvers mange ganger.

– Vi snakker tusenvis av timer i bil og fly, og vi har jo alltid hatt en forkjærlighet til bygdene våre, forteller «Staysman» og legger til:

– Vi håper vi har gjort oss fortjent til dette bandnavnet nå.

Thorbjørnsen mener de har en høy snittalder i sitt boyband, men at kompetansen deres for å lage fest er absolutt noe de har.

– Vi har spilt over 5000 konserter til sammen. Kanskje nærmere 6-7000, så det er jo litt gøy at vi kan dele samme backstage og scene for en gangs skyld, sier 38-åringen.

Allsang og fest i fokus

BOYBAND: Firkløveret skal ha konsert allerede i januar neste år. Foto: Thomas Andersen / Tv 2

Hva slags sjanger de vil ta for seg er fortsatt hemmelig, men Thorbjørnsen avslører at det blir en miks av deres nåværende kataloger.

– Allsang og fest skal være i fokus. Vi kan riktignok love noe koreografi og matchende sceneantrekk. Det tror jeg blir et syn for guder, forteller han.

Boybandet skal i hovedsak lage sine egne låter, men kommer også til å spille de største låtene fra deres egen karriere. Og Landeveiens helter er allerede å se på scenen i januar. Da spiller de sitt første show på Union Scene i Drammen.