Kan avbryte turnè for å lenke seg fast

SKAVLAN (TV 2): Artist Ella Marie Hætta Isaksen (22) er klar for å bryte loven og ser seg nødt til å avbryte turnéen hvis gruve-arbeidet ved Repparfjord starter opp. Det er bare èn av sakene hun brenner for.

– Ifølge mamma lå jeg med knyttneven opp i krybba, forteller artisten hos Skavlan.

Ikke bare brenner Ella Marie Hætta Isaksen for musikken gjennom bandet ISÁK. Hun har et sterkt engasjement for naturvern, og er villig til å lenke seg fast når som helst for å verne om naturen.

Mens mange i hennes bransje unngår å tone flagg i frykt for å miste følgere og fans, har politi-datteren fra Finnmark gått på kurs for å lære å bryte norsk lov for å demonstrere.

Det som særlig engasjerer Isaksen nå er Repparfjorden.

NATRURVERN: Ella Marie Hætta Isaksen og Natur og Ungdom og reagerer sterkt mot bestemt gruvedrift ved Repparfjord. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det er et gruveselskap som har lyst til å åpne en gruve og dumpe gruveavfallet i fjorden, forteller Isaksen.

Det var i februar i fjor at regjeringen åpnet opp for gruvearbeid det såkalte Nussir-feltet i Kvalsund kommune.

Øvd seg på å lenke seg fast

Regjeringen mener gruvedriften vil ha minimal innvirkning på naturmangfoldet, men avgjørelsen har fått kritikk fra flere hold, også fra naturvernorganisasjonen Natur og Ungdom, der Isaksen er medlem og tidligere fylkesleder.

Som forberedelser til protestene mot gruvedriften på stedet, har Isaksen vært på sivil ulydighets-trening sammen med organisasjonen.

– Vi trener på å lenke oss fysisk til hverandre. Og så er det noen av oss som spiller politi og går inn for å bære ut en og en. Da er det om å gjøre å være så tung som overhodet mulig. Og min rekord, som jeg er veldig stolt av, er at det måtte fem stykker til for å bære meg vekk, forteller hun.

I denne saken er det både vern av naturen og samenes tradisjon som står på spill, mener hun.

– Det berører meg jo mer personlig siden det er samiske interesser involvert også. At det går utover reindriftsnæringa som er den viktigste bærebjelken i samisk kultur.

– Slitsomt å ikke si ifra

Begge foreldrene hennes jobber som politi, så selv om Isaksen har et avslappet forholde til politiet er hun tydelig på at hun har respekt for norsk lov, men at hun i denne saken føler større moralsk forpliktelse til å kjempe for naturen enn å følge loven.

Å ha en passiv reaksjon er ikke noe som ligger i Isaksens natur.

– Jeg synes det er mer slitsomt å sitte og se på at samfunnet utvikler seg en vei som jeg ikke er enig i og som gjør meg vondt.

Hun innrømmer at hun kan ha mistet noen venner på veien ved å alltid være moralens vokter.

– Men det er det verdt, bedyrer hun.

Flere kampsaker

En annen tabubelagt sak Isaksen har hevet stemmen for, er vold i nære relasjoner. Flere forskningsrapporter antyder at samiske kvinner oftere enn andre er utsatt for vold.

Dette tror hun har å gjøre med samenes bakgrunn som undertrykt folkeslag over mange år.

– Når du har blitt undertrykt såpass lenge av samfunnet, så tror jeg ikke du blir den som sier ifra om alt. Du vil ikke være den som syter og klager eller sier at du ikke har det bra. Du vil ikke vise deg selv som sårbar.

Er selv et offer

At Isaksen selv har vært offer for et psykisk voldelig og utmattende forhold, har gjort at hun vil hjelpe andre.

– Jeg har vært i et psykisk destruktivt kjærlighetsforhold, der jeg opplevde at min selvverd ble fullstendig skrella vekk, forteller Isaksen.

– Det å leve i et slikt forhold påvirka meg på alle plan i livet, og det er det som gjør at jeg engasjerer meg i dette. Jeg ser hvor ødelagt man kan bli av å være i et forhold der den du lever med i det ene sekundet ønsker deg vel, og bokstavelig talt i neste sekund ikke ønsker å se på deg, og ikke har et pent ord å si.

Hætta Isaksen beskriver hvordan en slik sårbarhet og følelse av å ikke være verdt noe, gjør at hun heller ikke var i stand til å ta valget om å bryte ut. At menneskene rundt henne prøvde å si ifra, hjalp ikke.

– Jeg ble totalt avhengig av hans anerkjennelse, og siden det kom så uventa, jeg visste aldri når jeg kunne få det, så føltes det så ekstra godt de gangene jeg fikk den anerkjennelsen. Så det ble en ren avhengighet, som kanskje gamblere eller heroinavhengige faktisk kan kjenne seg igjen i, tror hun.

Reddet av mamma

For mange er det vanskelig å vite hvordan man skal bryte ut av en psykisk usunn relasjon. I Isaksens tilfelle var det moren som fikk henne til å skjønne at hun faktisk var et voldsoffer, til tross for at hun aldri ble slått.

– Det var når jeg gikk søndagstur med min mor og hun sier til meg: «Shit, jeg tror du har blitt utsatt for vold», at alle brikkene falt på plass. Og allerede dagen etter tok vi kontakt med krisesenteret.

– Jeg fikk spesialisert psykologhjelp som kunne dette med å behandle traumer. Idet jeg fikk de ordene og begrepene til å forstå hva som hadde skjedd, så var det mye lettere å se alvoret og avslutte, forteller Isaksen.

TV 2 har vært i kontakt med eks-kjæresten som sier han ikke ønsker å kommentere.

