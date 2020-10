Den norske EM-drømmen knust av serbisk superinnhopp

Norge - Serbia 1-2

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Sergej Milinkovic-Savic startet kampen på benken, men han spilte hovedrollen i playoff-semifinalen mot Norge. Først satte han inn 1-0 etter et par minutter på banen, før han satte inn seiersmålet i ekstraomgangene.

I mellomtiden hadde Mathias Normann tent EM-håpet og utlignet til 1-1 med sin scoring to minutter før full tid, men i ekstraomgangene var Serbia det farligste laget. Et svakt Norge klarte ikke å presse serberne.

– Det er tungt å konstatere det, men det er fullt fortjent at Serbia går videre. Her fikk vi en leksjon som viser at det er en stor jobb før vi når et sluttspill, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

– Først og fremst var dette et norsk lag som spolerte drømmen. Dette var langt under pari. Norge blir rundspilt. Kollektive Norge, både offensivt og defensivt er altfor svakt. Dette laget med denne treneren har ingenting i et EM å gjøre. Vi så det mot Østerrike og vi ser det igjen i kveld, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Landslagssjef Lars Lagerbäck mener Norge tapte for et bedre lag.

– Om det avhenger av at vi ikke kommer opp på vår normale standard, kan vi diskutere lenge, men Serbia var det vanskeligste laget vi kunne møte av alle i playoff-lagene. Jeg tror våre kjære supportere overvurderte oss og undervurderte Serbia. Det er et veldig erfarent og rutinert lag, sier landslagssjef Lars Lagerbäck til TV 2.

Haaland: – Bare skuffelse

Målscorer Mathias Normann, som ble trukket frem som kanskje Norges beste spiller av Lagerbäck, var langt nede etter nederlaget.

– Tanker om kampen har ikke sunket helt inn ennå. Det er bare tomt nå, sier Mathias Normann til TV 2.

Det var enorme forventninger til Haaland etter en pangstart på sesongen for Dortmund og tre scoringer på de to siste landskampene. Han fikk en enorm mulighet i første omgang, men var ellers ganske usynlig.

– Jeg skal ikke banne, men jeg har det veldig kjipt, sier Haaland.

– Det er bare skuffelse i garderoben. Vi hadde en god mulighet til å ta oss til EM, men vi er rett og slett ikke gode nok, sier stjernespissen.

Rune Almenning Jarstein slet med å finne ord for å beskrive skuffelsen.

– Det er kjedelig. Vi svikter litt når det gjelder, og det har vi dessverre gjort i mange år. Det skjer noe med oss, jeg vet ikke om det låser seg. Dette var en veldig god mulighet til å komme til et sluttspill. Jeg er så skuffet nå, det er utrolig trist, sier Norges landslagsmålvakt.

– Passive og kjedelige

Dermed går det et nytt mesterskap uten Norge. Qatar-VM om to år blir Norges neste mulighet til å gå til sitt første mesterskap siden EM i 2000.

– Nå møter vi et lag som er på nivå med Østerrike og ikke Nord-Irland. Planen er slik Lagerbäck alltid har, han skal være tro mot sin spillestil. Serbia kommer til nesten 20 innlegg fra sin høyreside. Vi hadde en venstrekant og back som ikke fungerer overhodet. De får pepret innlegg inn, til slutt blir det trøbbel og mål, sier Jesper Mathisen.

– At ikke benken klarer å gjøre noen endringer der. Kanskje endre til fem på midten, kanskje sette inn noen kantspillere på kanten. Grepene fra benken er passive og kjedelige, fortsetter TV 2s fotballekspert.

Lagerbäck mener at det var et kollektivt problem at Norge slet så tungt på venstresiden, ikke utelukkende på grunn av Haitam Aleesami og Stefan Johansen.

I playoff-finalen skal serberne møte Skottland, som slo Israel 5-3 på straffer etter at det sto målløst etter 120 minutter.

Serbisk press før pause

Serbia gikk rett i strupen for Norge og skapte sin første store mulighet i det sjette spilleminutt. Darko Lazovic ble spilt fri av Dusan Tadic på 16 meter og banket til, men Sander Berge fikk blokkert og ballen gikk like over tverrliggeren.

20 minutter senere var Aleksandar Mitrovic nær ved å heade inn 1-0 for serberne, men Norge var heldige som slapp med skrekken igjen.

Drøyt halvtimen inn i kampen fikk Norge sin første mulighet i kampen da Erling Braut Haaland fikk gå opp alene på et hjørnespark og headet ballen mot hjørnet, men Nikola Maksimovic fikk taklet ballen unna på streken.

Bare et par minutter etter Haaland-sjansen misbrukte Mitrovic en vanvittig stor sjanse. Fulham-spissen kom seg foran Haitam Aleesami, men klarte ikke å skli ballen i mål fra kloss hold.

Noe av det siste som skjedde i kampen var at Alexander Sørloth, men headingen fra trønderen ble reddet av Serbia-målvakt Predrag Rajkovic.

– Det går sikkert an å si noe godt også, men det har vært skuffende og mye dårlig. Det var mange spillere som er under pari. Jeg synes også forsvarsspillet var altfor passivt. Førsteforsvarer jogget inn i stedet for å sette full fart inn. Serbia har fått altfor mye rom, og på venstresiden vår slet vi veldig. Det kommer innlegg gang på gang. Både Stefan Johansen og Haitam Aleesami har vært for dårlige som førsteforsvarere, oppsummerer tidligere landslagssjef Egil Olsen i pausen.

Rett fra benken til scoring

I pausen tok landslagssjef Lars Lagerbäck grep etter en svak førsteomgang. Inn for Markus Henriksen kom Mathias Normann.

Ni minutter inn i den nye omgangen fikk Serbia en kjempemulighet. Kristoffer Vassbakk Ajer lot et innlegg passere, og ballen havnet plutselig i beina på Filip Djuricic på fem meter. Rune Almenning Jarstein kom ut og gjorde seg stor. Avslutningen fra Sassuolo-spilleren gikk i målvakten.

Etter 65 minutters spill var kampen over for Stefan Johansen, som holdt seg til leggen. Lagerbäck gjorde et offensivt bytte og kjørte inn Joshua King på venstrekanten med Sørloth og Haaland på topp.

Åtte minutter senere sendte King av gårde en skikkelig suser fra hjørnet av 16-meteren som gikk rett på Rajkovic, men som var så hardt at serbernes målvakt fikk problemer og måtte slå Bournemouth-spissens forsøk unna.

To scoringer i sluttminuttene

Etter 81 minutters spill tok Serbia ledelsen. Et frispark ble slått på bakerste stolpe, der Ajer var på feil siden av Mitrovic, som fikk sendt ballen inn til innbytter Sergej Milinkovic-Savic. Lazio-stjernen, som kom inn minuttet før, styrte inn 1-0 for de serbiske gjestene.

Norge måtte frem, og svaret kom med to minutter igjen av ordinær tid. Mathias Normann dro seg løs på 16 meter og sendte av gårde en markkryper som fant veien i det lengste hjørnet bak Rajkovic.

– Det føles ut som vi har sluppet ut av fengsel i Monopol, for vi hang virkelig i tauene, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstevdt.

På overtid fikk Mitrovic en ny stor sjanse, men heller ikke denne gangen klarte kraftspissen å overliste Jarstein. Dermed gikk kampen til ekstraomganger.

Etter 100 minutter kom Serbia til en ny eventyrlig mulighet da Darko Lazovic ble spilt fri og dundret ballen i stolpen. Halvannet minutt senere rullet Serbia opp og ballen havnet hos Milinkovic-Savic på bakerste stolpe. Med en frekk rundlurte han Jarstein og sendte serberne opp i 2-1.

Norge klarte ikke å sette serberne under press etter scoringen. Faktisk var Serbia nærmere 3-1 enn Norge var utligning. Aleksandar Kolarovs frispark like utenfor 16-meteren ble imidlertid fint stoppet av Jarstein.