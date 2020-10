Store mengder vann i veibanen

Lekkasjen er nå stoppet. Det er fremdeles store trafikale utfordringer, og vann i veibanen.

I 20.30-tiden er Lørentunnelen stengt i vestgående retning, Smedstadtunnelen stengt i østgående retning, Tåsentunnelen stengt i østgående retning, og innfart fra Maridalen og Sandakerveien er stengt.

– Det er fare for skade på veinett og omkringliggende bygninger. Det blir stenginger i tiden fremover, så folk må følge med på skilting og fartsenedsettelser, sier operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til TV 2.

HØYVANN: Politiet tror de snart finner kilden. Foto: Frode Sunde

Hun oppfordrer bilister som kjører i området til å ta det pent.

– Dette er en akutt hendelse, folk kan ikke bare kjøre på, sier Sandnes.

Politiet tror alt vannet kommer fra et kumlokk. Operasjonslederen tror likevel de er i ferd med å finne kilden til lekkasjen, og at det dermed ikke vil være et problem under rushtiden fredag morgen.

– Så fort vi finner kilden og får stengt av lekkasjen må vi bare bli kvitt vannet, sier Sandnes.