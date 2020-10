Absurd situasjon mellom Frisk Asker og Vålerenga: – Skjønner godt at de er forbanna

Frisk Asker–Vålerenga 1-4

Se den utrolige hendelsen øverst!

Det ble høydramatisk da Frisk Asker fikk besøk av Vålerenga i Askerhallen torsdag kveld. Gjestene tok en sterk borteseier, men i midtperioden skjedde det en hendelse som fort kunne endret kampbildet.

Hjemmelaget tok ledelsen ved Mikkel Christiansen, men Vålerenga snudde kampen etter mål fra Wade Murphy og Sondre Olden.

Da det gjensto 43 sekunder av midtperioden skjedde hendelsen som stoppet kampen i flere minutter.

Steffen Søberg reddet et skudd, men returen gikk rett til en Frisk-spiller, som var på vei til å avslutte på åpent mål. Vålerenga-spiller Kalle Ekelund befant seg bak målet og valgte å dytte målet ut av posisjon, slik at det veltet.

Ekelund fikk først to minutters utvisning for hendelsen, men pådro seg så to timinuttere. Dermed fikk forsvarsspilleren matchstraff, mens Frisk Asker måtte ta til takke med dropp.

– Dersom man ser på regel 98:1, så bør det dømmes mål i denne situasjonen. Det er helt fair at Ekelund får matchstraff, men Vålerenga slipper billig unna her. Den kyniske handlingen blir jo nesten belønnet. Det burde vært mål, sier TV 2s ishockeykommentator Ruben Smith.

Reglene er ihvertfall ganske klare. Bør ha vært mål til Frisk spør du meg.#2hockey pic.twitter.com/4TMAHoByBk — Kenneth Zachariassen (@KZachariassen) October 8, 2020

– Vålerenga slipper særdeles billig unna

Matchstraffen til Ekelund kom etter at han kranglet med dommeren.

Kampens kommentatorer Ole Magnus Berglund og Henrik Reisvang var usikre på hvordan dommerne burde håndtert situasjonen, men begge trodde mål til Frisk Asker var det som hadde vært riktig.

– Vålerenga slipper særdeles billig unna her, sa ekspertkommentator Henrik Reisvang.

Frisk Asker-trener Vidar Wold var tydelig misfornøyd med avgjørelsen.

MISFORNØYD: Kalle Ekelund var lite fornøyd med straffen han fikk. Foto: Lise Åserud

– Jeg skjønner godt at Wold er forbanna her, det ser ut til at de er snytt for et mål, fortsatte Reisvang.

Like før slutt i den siste perioden scoret Wade Murphy sitt andre mål i kampen, og minutter senere satte svenske Axel Sundberg spikeren i kista.

Dermed endte kampen 4-1 til Vålerenga i Askerhallen og bortelaget tar med seg viktige bortepoeng.

– Det har vært en jevnspilt batalje. Wade Murphy er nok veldig fornøyd i kveld, med tre målpoeng i debuten sin, sa kommentator Ole Magnus Berglund.