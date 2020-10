Avslører romanserykter fra gården etter Farmen-exiten

I tre uker har TV-seerne blitt kjent med den alltid så blide sørlendingen Lene Egeland Hogstad (44) fra Flekkefjord.

Men etter at hun tapte Farmen-sesongens tredje tvekamp, var humøret snudd til skuffelse. Hun måtte forlate gården etter å ha blitt slått av Tove Moss Lohne (35) fra Sandnes i melkespann.

– Det er helt pyton å ryke ut. Jeg var helt sikker på å vinne, for det var en konkurranse som passet meg bra og som jeg har trent på hjemme. Så jeg ble kjempeskuffet over meg selv. Dette er bare min egen skyld og fiasko. Fader altså, jeg dreit meg ut, forteller en irritert Hogstad til TV 2 rett etter tvekampen.

TAPTE: Lene Egeland Hogstad var nedi med det ene melkespannet under tvekampen og måtte forlate Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Flere ganger var barnepleieren fra Flekkefjord nesten nedi med den ene bøtten under melkespannholdingen. Og mens førstekjempe Lohne lagde større og større grimaser av smerte, gikk det plutselig skeis for andrekjempen.

– Det var et stort kaos inni hodet mitt. Folk ropte «Ta opp armene, Lene!» Jeg tok de opp, men så var jeg nedi med bøtta. Nei, det var flaut, forteller hun.

Tårevåt avskjed

Barnepleieren har selv to døtre, og hun har i tillegg blitt mor til en hel skokk med Farmen-deltakere. Derfor var det mange som tok til tårene da 44-åringen med de fargerike kjolene måtte forlate gården.

– De ropte alltid på meg inne på gården. Når de hadde vondt i magen, hadde et lite sår eller trengte grønnsåpebad til beina. Det har vært deilig å stelle for dem. Det er sånn en mamma føler det, at alle roper på deg når de trenger noe, forteller tobarnsmoren.

– Er det noen du kommer til å savne ekstra mye?

– Jeg ble mamma nummer to for Raymond. Han har jeg blitt veldig glad i. Han er en tøff gutt utenpå, men under hanekammen er det den snille, myke Raymond, sier hun.

– Lei meg, utenfor og ensom

Det var lite som minnet om idyll inne på gården den første uka. TV-seerne fikk blant annet se to høylytte krangler mellom forpakterne, noe som gikk hardt inn på Hogstad.

– Den første uka synes jeg var vanskelig og vond. Det var mye høylytt brøling, skriking og krangling til hverandre. Jeg følte meg ubekvem, rett og slett. Vi kjente ikke hverandre så godt, så jeg følte meg litt utenfor og ensom. Jeg var lei meg og tenkte, hva er det jeg har meldt meg på?

Men konfliktene dempet seg og tilværelsen ble bedre for 44-åringen.

– I uke to ble vi bedre kjent, og da ble alt bare trygt og godt. Jeg kommer til å savne fellesskapet, alle de gode stundene på kveldene og hverdagsrutinene. Alle forpakterne har stått meg nær.

Mistenkte hemmelig kjærestepar

I løpet av de tre ukene hun var på Farmen-gården, har det oppstått flere romanserykter mellom deltakerne, forteller Hogstad. Hun nevner særlig to par:

– Jeg tenker på Sindre og Karianne Vilde, kanskje. Ryktene sier det. Også trodde vi at det var et hemmelig kjærestepar med en gang – Karianne og Daniel. Men jeg tror ikke det er et par lenger, sier hun.

Se video av intervjuet i toppen av saken.

STORBONDE FØRSTE UKA: Daniel Viem Årdal. Foto: Alex Iversen/TV 2

Hogstad mener at det er flere av de yngste deltakerne som kan ha et godt øye til hverandre.

– Det hadde vært vidunderlig om vi hadde fått et Farmen-par. Jeg håper romantikken fortsetter å blomstre der inne. Hvis det hadde blitt en Farmen-baby, så må de komme til Flekkefjord og føde, for der jobber jeg. Da stiller jeg som barnepleier, legger hun til.

Avkrefter romanserykter

Da TV 2 snakker med Karianne Kopperstad (27) og Daniel Viem Årdal (30), avkrefter de at det var noe romantikk mellom dem.

STORBONDE DENNE UKA: Karianne Kopperstad. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Det er absolutt ikke noe i det. Jeg og Karianne var som søsken, sier Årdal på telefon.

Det er Kopperstad enig i.

– Daniel var som en bror for meg. Jeg vet det er flere som har trodd at vi var et hemmelig kjærestepar, men det er ikke sant. Det er jo typisk at det er noen som skjuler noe, og at folk blir mistenksomme. Men det stemmer ikke, sier Kopperstad til TV 2.

– God tone

I løpet av de tre første ukene har TV-seerne blitt vitne til at Karianne Vilde Wølner (26) og Sindre Nyeng (23) tilbringer mye tid sammen.

Begge to forteller til TV 2 at de fikk god kontakt inne på gården, og de innrømmer at det er en god tone mellom dem.

– Jeg får en veldig god relasjon med Sindre inne på gården, og han er den personen som står meg nærmest under oppholdet. Han er en veldig fin fyr, og jeg er glad for at jeg hadde han der inne, sier Wølner på telefon.

– Jeg og Karianne Vilde får en veldig god tone inne på gården. Det er ikke til å legge skjul på det. Jeg er glad for at hun var med på Farmen, og det gjorde oppholdet mitt veldig fint, at hun var der. Så får man bare følge med videre for å se hvordan det utvikler seg, sier Nyeng til TV 2.

GOD TONE: Karianne Vilde Wølner og Sindre Nyeng. Foto: Alex Iversen/TV 2

Vil tilbake på gården

Etter skuffelsen over tapet i tvekampen, ble humøret snudd til glede da Hogstad fikk vite om Torpet av programleder Mads Hansen.

– Jeg tenkte: Jippi, nå får jeg en ny sjanse til å komme inn igjen. Farmen har vært magisk og en eventyrlig opplevelse. Jeg skal tilbake igjen, bare vent, sier en topp motivert Torpet-nykommer.

På Torpet møter hun Karianne Amlie Wahlstrøm (29), Mathias Scott Pascual (27) og Olav Harald Ulstein (58).

Trioen med tidligere Farmen-deltakere har klart å slå ut både Sanna Khursheed (32) og Jostein Grav (58), som tidligere har kommet til Torpet fra Farmen-gården.

