Flere siktet for planer om å kidnappe amerikansk guvernør

FBI har siktet totalt 13 personer for et planlagt angrep mot myndighetene i delstaten Michigan i USA.

Det skriver nyhetsbyrået AP.

Nyheten kommer etter at seks personer først ble siktet for å planlegge å kidnappe Michigan sin demokratiske guvernør Gretchen Whitmer i hennes feriehus.

Årsaken skal ha vært at de så på henne som uskikket til å styre delstaten, ifølge dokumenter.

Tilhører militsgruppe

Syv av mennene har tilknytning til militsgruppen Wolverine Watchmen.

Ifølge AP hadde de siktede planlagt kidnappingen i flere måneder ved å snakke og trene med militsmedlemmer. Fire menn hadde planlagt å møtes onsdag denne uken for å betale og utveksle eksplosiver og diverse utstyr.

Etterforskerne skal ha stanset bortføringsplanen ved bruk av informanter og spanere som infiltrerte militsgruppen. Alle seks er pågrepet, skriver The New York Times.

Whitmer omtaler seg selv som en progressiv demokrat. Hun har blitt hyllet, men samtidig sterkt kritisert for Michigans håndtering av koronapandemien. Hun var tidlig ute med å stenge ned delstaten da koronaviruset rammet, men mange av de strenge tiltakene er siden blitt opphevet.

Ville storme bygning

49 år gamle Whitmer ble valgt til guvernør i Michigan i 2018, og i sommer ble hun omtalt som en mulig visepresidentkandidat for Joe Biden.

FBI siterte en av de siktede som skal ha sagt:

«Hun har ukontrollert makt nå. Alle gode ting må ha en slutt.»

En av de siktede skal også ha sagt at han trengte 200 menn for å storme kongressbygningen i delstatshovedstaden Lansing og ta guvernøren og andre som gisler. Han ville ta Whitmer som gissel før presidentvalget og stille henne til ansvar for «forræderi», ifølge FBI.

Selvforsynt

Etter hvert gikk gruppen over til en plan som innebar å bortføre guvernøren mens hun oppholdt seg i en fritidsbolig nord i Michigan.

– Gruppa snakket om å opprette et samfunn som følger de første ti grunnlovstilleggene, og hvor de kunne være selvforsynte, ifølge FBI.

– De diskuterte ulike måter å oppnå dette målet på, fra fredelige forsøk til voldelige handlinger. Flere medlemmer snakket om å drepe «tyranner» eller å «ta» en sittende guvernør, opplyser FBI i rettsdokumentene.

– Voldelige ekstremister

Statsadvokat Andrew Birge kalte alle de siktede for voldelige ekstremister.

– Alle vi i Michigan kan være uenig om politikken, men disse uenighetene burde aldri utvikle seg til vold. Det har blitt unngått i dag, sa statsadvokat i Detroit Matthew Schneider.

Etter at de seks personene ble pågrepet og siktet for den planlagte kidnappingen, kom nyheten om at FHI har siktet ytterligere syv personer for å planlegge et angrep på myndighetene. Disse syv er siktet under Michigan sin antiterror-lov.

Totalt 13 personer er siktet i saken.

