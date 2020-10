Venter sitt første barn sammen

Sanger og skuespiller Katharine McPhee Foster (36) og musiker David Foster (70) venter barn. Det bekrefter kilder til People etter at de ble observert sammen i Montecito, California for å gjøre innkjøp til babyen.

Paret møtte hverandre i 2006 da Foster var mentor for McPhee i den amerikanske versjonen av sangkonkurransen «Idol».

Har fem voksne døtre

Til tross for deres aldersforskjell giftet de seg i juni 2019 med venner og familie tilstede i London. Under bryllupsfesten var det rundt 150 gjester tilstede, inkludert barna til Foster.

Foster er far til døtrene Sara (39), Erin (38) og Jordan (34) fra hans tidligere ekteskap med Rebecca Dyer, og døtrene Allison (50) og Amy (46) fra andre tidligere forhold.

Etter at McPhee og Foster hadde vært gift i ett år var planen å reise tilbake til London for å feire. Turen ble avlyst på grunn av koronapandemien.

– Jeg ønsket å reise tilbake til London fordi det var der vi giftet oss, men jeg tror ikke det kommer til å skje, sa McPhee til People tidligere i mai.

Kaller henne «mamma»

Fosters datter Erin har tidligere fortalt People at 36-årgamle McPhee er et positivt tilskudd til deres liv. Noen ganger spøker Fosters døtre og kaller McPhee for «mamma», selv om de er nesten like gamle.

IDOL: David Foster og Katharine McPhee Foster møtte hverandre under Idol. Foto: Rich Fury

Erin mener at deres aldersforskjell bare har vært positivt, og at McPhee har fått hennes far, Foster, til å åpne seg mer opp.

– Hun får han til å være mer emosjonell og sårbar, forklarer Fosters datter, Erin.

Foster selv synes hans yngre kone har taklet det godt å komme inn i en familie med fem voksne døtre.

– Jeg synes hun håndterer det ganske bra. Det gjør det lettere for meg at de kommer overens, sier 70-åringen.