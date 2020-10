En av disse blir forsvarets neste stridsvogn

Ifølge regjeringen har kjøp av nye stridsvogner fått status som et anskaffelsesprosjekt som skal legges frem for Stortinget i 2021.

I sommer fikk Forsvaret i oppdrag å utarbeide et sentralt styringsdokument for stridsvognprosjektet. Anskaffelsen vil koste minimum ti milliarder kroner.

Forsvarsdepartementet opplyser til TV 2 at det er flere aktuelle alternativer både når det gjelder antall vogner, type og kapasitet.

– Det er gjennomført konseptvalgutredning og ekstern kvalitetssikring nr. 1. Det vurderes også bilateralt samarbeid og/eller konkurranse, sier seniorrådgiver Asgeir Spange Brekke i Forsvarsdepartementet til TV 2.

To kandidater

Etter det TV 2 erfarer, vurderer norske myndigheter et strategisk samarbeid med Tyskland, der Norge går inn for oppgraderte Leopard-stridsvogner.

Et annet alternativ er åpen konkurranse med anbud, der det skal settes krav til blant annet pris, ytelse og industriavtaler.

Kilder opplyser til TV 2 at det er to vogner på markedet som vurderes som aktuelle for Forsvaret:

LEOPARD: Dette er en videreutvikling av stridsvognen det norske forsvaret bruker i dag. Foto: Krauss-Maffei

Leopard 2A7 fra Krauss-Maffei Wegmann i Tyskland. Dette er en oppgradert versjon av vognene Norge har i dag, og ble utviklet på 70-tallet.

K2 Black Panther fra Hyundai Rotem, utviklet i Sør-Korea. K2 ble utviklet på tidlig 2000-tallet, og er basert på moderne løsninger. Vognen er betydelig lettere enn Leoparden. Polen er i forhandlinger om å bygge K2 på lisens.

BLACK PANTHER: Vognen ble utviklet på 70-tallet, og er utviklet for å håndtere fjell og terren. Foto: Kyundai Rotem

Hæren er i dag utstyrt med Leopard A24 -stridsvogner som ble anskaffet tidlig på 80-tallet.

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan vognene holdes i live av reservedeler som har gått ut på dato, og at daværende hærsjef – og nåværende forsvarssjef – Eirik Kristoffersen mener det haster å hente nye stridvogner.

– Må på plass så raskt som mulig

Hæren har blitt lovet 84 nye stridsvogner, men at det arbeidet er utsatt til 2025. Vognene som nå er i bruk i Forsvaret har en forventet levetid til 2020.

Nyutnevnt hærsjef Lars Lervik sier til TV 2 at han ikke er veldig opptatt av hvilken stridsvogn valget faller på, men at det haster å få satt i gang anskaffelsesprosessen.

– Det viktigste er to ting: Det første er at vi får på plass nye stridsvogner så raskt som mulig for å realisere den strukturen vi har besluttet. Det andre er at vi holder dagens operative struktur ved like til de nye er på plass, sier Lervik.

– Er det viktigere at prosessen går raskt enn at man anskaffer den beste stridsvognen?

– Det må være en moderne stridsvogn som oppfyller de krav som stilles til den jobben de skal utføre. Det er ikke min jobb å bestemme hva vi går for, men vi må få det på plass så raskt som mulig, og at man bruker pengene best mulig, sier hærsjefen til TV 2.