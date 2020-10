Slik forklarer professoren Trumps «Obama-kompleks»

Fredag ble vinneren av Nobels Fredspris kunngjort - USAs president Donald Trump har lenge oppført seg som om han har vunnet den. Trump ble nominert av Christian Tybring-Gjedde i september, og har brukt nominasjonen for alt den er verdt.

– Jeg fikk ingen mediedekning. Jeg ble nominert til Nobels Fredspris, en fredspris, en Nobelnomiasjon. Og media dekket det ikke, påpekte presidenten under et valgkampmøte i Ohio forrige måned.

Han rettet deretter skyts mot sin forgjenger, som vant fredsprisen.

– Da Barack Hussein Obama ble nominert, visste han ikke engang hvorfor han fikk nominasjonen. Han gjorde ingenting og han ble nominert. Det var det største medieoppslaget jeg noensinne har sett, poengterte en oppgitt Trump.

Daværende direktør for Nobelinstituttet Geir Lundestad gratulerte Obama med Fredsprisen i 2009. Foto: Bjørn Sigurdsøn/Scanpix Pool

– Kjempemisunnelig

Det er flere enn Trump som er kritiske til at Obama ble tildelt fredsprisen i 2009, noe tidligere direktør for Nobelinstituttet Geir Lundestad vet alt om. Lundestad mener Trump er i overkant opphengt i sin forgjenger, og anklager presidenten for å ha et «Obama-kompleks».

Tidligere direktør i Nobelinstituttet Geir Lundestad mener Trump har et Obama-kompleks. Foto: Heiko Junge/Scanpix

– Han er kjempemisunnelig. Det begynte omtrent første dagen han ble valgt, da han sa at det var den største folkemengden som noensinne hadde vært på en innsettelsesseremoni. Det var jo bare å bla fire år tilbake, så så du bildene fra Obama og det var mange flere, sier Lundestad.

Lundestad er professor i historie og blant Norges fremste eksperter på USA. Han mener Trump var en av mange amerikanere som ble sjokkert over Obamas valgseier i 2008.

– At en svart mann kunne bli valgt til president i USA var et sjokk for mange, også for Donald Trump, sier Lundestad.

Lundestad trekker frem oppmøtet på Trumps innsettelsesseremoni som det første eksempelet på Trumps påståtte misunnelse. Foto: Mandel Ngan Ho/AFP

Trump startet sin politiske karriere med å hevde at Obama var født i Kenya, og dermed ukvalifisert til å være president. Konspirasjonsteorien ble avfeid og stemplet som rastistisk.

– Han sendte ekspedisjon på ekspedisjon ned til Kenya for å etterforske, men de fant ingenting, sier en lattermildt Lundestad.

Han mener Trump er fast bestemt på å reversere forgjengerens politikk, særlig med fokus på ett område.

– På område etter område gjelder det å kvitte seg med arven etter Obama, det gjelder spesielt når det kommer til helsereformen, slår professoren fast.

Triumfer og nedturer

Trump ble nominert for sitt bidrag til å normalisere forholdene i Midtøsten. Lundestad er enig i at presidenten fortjener skryt for innsatsen.

– Han har gjort en nyttig innsats i forholdet mellom Israel, Emiratene og Bahrain. Men dette er ikke kjernen i Midtøstenkonflikten, det ligger kun i periferien, påpeker Lundestad.

USAs president høster ros for normaliseringsavtalen mellom Israel, De forente arabiske emirater og Bahrain Foto: Alex Wong/AFP

Der stanser også lovordene fra Lundestad, som mener flere av presidentens fredsforsøk har vært direkte mislykket.

– Det meste han har tatt i har gått fullstendig galt, sier professoren. Han trekker særlig frem Trumps forsøk på atomnedrustning i Nord-Korea som et feilskjær.

– Allerede etter første møte erklærte han at dette var oppnådd. Nå har Nord-Korea flere atomvåpen enn de har hatt noen gang. Dette var totalt mislykket, mener Lundestad.

Forsvarer Obama-prisen

Lundestad ga seg ved Nobelinstituttet i 2014, etter nærmere 25 år som direktør. Han forteller at Obamas ble tildelt den omdiskuterte prisen i 2009 fordi den tidligere presidentens verdigrunnlag var identisk med Nobelkomiteens.

– Obama gikk inn for internasjonalt samarbeid, for nedrusting av atomvåpen, han gikk inn for demokrati og menneskerettigheter og en helt ny klimapolitikk. Alt dette er stikk i strid med alt det Trump står for, sier Lundestad.

Professoren avskriver Trumps vinnersjanser, men understreker at alle nominasjoner behandles likt av Nobelkomiteen.

– Han behandles selvfølgelig som alle andre. Man ser på forslagene som kommer inn, og hvis noen foreslår Trump ender han opp på lista. Jeg tviler på at man har behov for lange uttalelser for å finne ut av hva Trump har gjort og ikke gjort for fred. Når man har 300 kandidater, er det klart at alle ikke kan behandles like grundig, forteller Lundestad.