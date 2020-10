Hunden Xena (2) liker å stikke av fra eieren – dette ble redningen

Mange hundeeiere lever i frykt for at hunden skal blir borte. Nå kan en ny norskutviklet app løse problemet.

Da Tomas Fjeldberg fikk border collien Xena for rundt to år siden, forsto han raskt at hun hadde en uheldig tendens til å stikke av.

– Det er en helt grusom følelse å vite at hunden din er borte og du aner ikke hvor hun er, sier Fjeldberg.

Men for et år siden ble Xena og Thomas pilotkunder i et helt unikt norsk prosjekt.

EVENTYRLYSTEN: Xena er en eventyrlysten hund som liker å utforske. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Ved hjelp av en liten brikke på halsbåndet og en app på telefonen kan Thomas nå ha full oversikt over hvor Xena er, og blir varslet hvis hun prøver å rømme.

– Det har gitt oss en enorm trygghet, sier Fjeldberg.

Fare for å bli påkjørt

Det første året Thomas hadde Xena måtte han flere ganger løpe desperat rundt i hjemstedet Årnes i Nes kommune på jakt etter hunden.

– Vi bor ganske landlig til, så det kan ta ganske lang tid før vi finner henne. Da er faren for at hun skal bli borte eller påkjørt ganske stor, sier Fjeldberg.

Thomas begynte derfor å undersøke ulike sporingsenheter for dyr og kom plutselig over et nytt prosjekt fra Telenor og Dyre ID.

– Jeg tenkte med en gang at dette kunne være noe for Xena, sier Fjeldberg.

FAMILIEMEDLEM: Thomas sier at hunden Xena er en stor del av deres familie. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Avansert teknologi

Nesten alle norske hunder er ID merket, noe som kan være til stor hjelp hvis man mister hunden sin.

Men nå har selskapet Dyre ID gått et steg lenger for å hindre at hunder blir borte.

– Den teknologiske utviklingen har kommet dit at man ikke trenger å vente på at noen andre finner dyret. Nå kan du bli varslet med en gang og selv finne tilbake til hunden din, sier Gudbrand Vatn, daglig leder i Dyre ID.

FORTERE: Vatn håper at Mitt Spor kan bidra til at eiere finner hunden sin fortere. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Sammen med Telenor har de utviklet en unik sporingsenhet for hunder.

Ved hjelp av avansert GPS teknologi og bevegelsesmåling kan hundeiere nå følge med på hunden i sanntid gjennom en app på telefonen.

MITT SPOR: Denne brikken veier bare 28 gram og kan festet på halsbåndet til hunden. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Hunden er en del av familien. Vårt mål er at færre hunder skal bli borte og at hundeeiere skal ha mer trygghet og kontroll, sier Vatn.

Får varsel

Thomas har fått godt bruk for sporingsenheten det siste året. Nå får han varsel på mobilen hver gang Xena prøver å forlate området rundt huset.

– Det betyr at vi finner henne mye raskere. Før måte vi løpe i alle retninger og rope etter henne, men nå vet jeg med en gang hvor hun er, sier Fjeldberg.

SISTE POSISJON: Appen oppdater hvert tiende sekund og varsler deg hvis hunden forlater nærområdet. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Thomas er en av rundt 200 pilotkunder som har fått teste ut produktet det siste året. Denne uken lanseres Mitt Spor til alle hundeeiere i Norge.

– Vi ønsker først og fremst å gi kundene våre mulighet til å ha kontroll på hvor hunden er. Jeg tror dette kan skape mer trygghet både for hunden og eieren, sier Ric Brown, mobildirektør i Telenor.

TESTET SELV: Mobildirektøren har selv teste produktet på sin hund. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Det er allerede dyrt å ha hund. Tror du dette er noe hundeeiere vil ta seg råd til?

– Jeg vil ikke si at dette produktet er spesielt dyrt. Etter at du har kjøpt den første pakken koster det 79 kroner i måneden. Det er ikke så mye å betale for å være helt trygg på hvor hunden din er, sier Brown.